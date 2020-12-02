美司法部長：未發現可影響總統大選結果舞弊證據 05:452020/12/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國司法部長巴爾。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國司法部長巴爾今天接受美聯社訪問時表示，司法部未發現有足以影響總統大選結果的大規模舞弊證據 巴爾說：「截至目前，我們尚未發現規模足以影響選舉結果的舞弊證據。」 巴爾上月告訴聯邦檢察官調查可信的舞弊指控，但避免調查「想像的或牽強的指稱」。 民主黨總統候選人拜登在上月3日的大選贏得306張選舉人票，現任總統川普獲得232張選舉人票。拜登實際得票數則領先川普逾620萬張選票。（譯者：陳政一）1091202 (中央社) #總統 #舞弊 #影響 #證據 #結果 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安永氣候變遷負責人曾于哲：設跨單位行動小組 妥善因應TCFD揭露 04:102020/12/02 財經要聞 結婚淘金術1／清大渣男狂娶6妻當提款機 離婚也甩不掉他還用性愛片勒索 07:282020/12/02 社會 立委父女涉嫌炒股影響市值 大跌前精準拋出迴避損失 09:452020/12/02 社會 拜登聽取首次國安簡報 聚焦中東 04:102020/12/02 兩岸要聞 鄭文燦視訊關島總督 捐口罩防疫 04:102020/12/02 地方新聞 聯米獲國家品牌玉山獎 總統接見肯定 04:102020/12/02 產業特刊 玩真的 朱利安尼等親信傳開口 要川普預先特赦 07:242020/12/02 國際 要伊凡卡滾蛋 紐約貼滿嗆聲海報 第一駙馬變妖魔鬼怪 00:082020/12/02 國際 砸8500萬卻吞敗 川普團隊上訴最高法院 要作廢威州22萬選票 09:442020/12/02 國際 蘇喊勞保不會倒 蔣萬安斥空話 04:102020/12/02 政治要聞 國際熱門新聞 砸8500萬苦吞敗 川普團隊上訴最高法院 要作廢威州22萬選票 - 國際 要伊凡卡滾蛋 紐約貼滿嗆聲海報 第一駙馬變妖魔鬼怪 - 國際 貴妃「露毛」真相！詩妮娜外流照 意外暴露泰王「特殊癖好」 - 國際 38歲網紅娶65歲妻 洞房驚覺「手感不對」 妻羞曝：我73歲 - 國際 玩真的 朱利安尼等親信傳開口 要川普預先特赦 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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