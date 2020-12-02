美國司法部長巴爾今天接受美聯社訪問時表示，司法部未發現有足以影響總統大選結果的大規模舞弊證據

巴爾說：「截至目前，我們尚未發現規模足以影響選舉結果的舞弊證據。」

巴爾上月告訴聯邦檢察官調查可信的舞弊指控，但避免調查「想像的或牽強的指稱」。

民主黨總統候選人拜登在上月3日的大選贏得306張選舉人票，現任總統川普獲得232張選舉人票。拜登實際得票數則領先川普逾620萬張選票。（譯者：陳政一）1091202

(中央社)