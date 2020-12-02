大陸不僅要跨越中等收入門檻，部分城市的目標更是瞄準高收入之列。若以1.25萬美元為分水嶺，大陸有23座城市躋身高收入的朋友圈，其中超過2萬美元門檻者有10座城市，深圳以逼近3萬美元稱冠全大陸，這個水準也與台灣十分接近，依台灣推估，台灣明年可望跨越3萬美元大關。

《21世紀經濟報導》報導，根據世界銀行標準，中等發達國家的最低門檻是1.25萬美元，大陸在2019年人均GDP（國內生產毛額）已達1.03萬美元。若從城市觀點來看，符合世銀高等收入門檻已有23座城市。

高等收入標準又可劃分2個門檻，分別是1.5萬美元與2萬美元。至2019年底，大陸有10座城市在人均GDP在1.5萬至2萬美元之間，10座城市在2萬美元以上。其中，深圳高居首位，接近3萬美元標準。重慶是24城中唯一未跨越高收入門檻的城市。

首先符合人均GDP達2萬美元的高收入城市第一梯隊，依次為深圳、無錫、蘇州、南京、北京、上海、廣州、杭州、武漢和寧波等10座城市，除武漢外全屬東部地區。其中，江蘇有3座城市上榜，廣東、浙江分別有2城上榜。

其次，人均GDP在1.5萬至2萬美元區間的高收入城市第二梯隊，包括長沙、佛山、南通、青島、福州、合肥、泉州、東莞、鄭州和濟南10座城市，也集中在中東部，福建和廣東兩省分別有兩座城市上榜。

至於，人均GDP在1.25萬至1.5萬美元區間的城市有3座，分別是成都、西安、天津，為第三梯隊。雖然成都、西安皆跨過高收入門檻，但在前兩個梯隊中，西部無一城市上榜。

以城市群來劃分，則高收入城市多集中於長三角城市群中，包括無錫、蘇州、南京、上海、杭州、寧波和南通7座城市，這顯示了長三角城市群的巨大發展動能。

21世紀經濟研究院認為，在以城市群為特點的經濟集群化、產業分工化發展背景下，長三角地區將在高收入城市的帶動下，獲得更大的突破空間。

成渝城市群中的雙核重慶和成都，一個未能上榜，一個排在倒數第三，與倒數第一天津一道，雖位居GDP前10，但在高收入城市排名方面表現不佳。

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(中時新聞網)