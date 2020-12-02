東北季風影響，今(2)日宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北、花蓮地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，其中宜蘭有豪雨，雙北、基隆、花蓮有大雨；另外，連日降雨，山區請注意坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

中央氣象局觀測顯示，今天清晨全台平地最低溫出現在苗栗縣公館鄉的13.9度。氣象局提醒，周四有可能是入冬最強的一波冷空氣南下，最冷時間點落在周五清晨，北台接近15度，竹苗和中部局部地區有機會下探13、14度。

今天持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有降雨機會，不過水氣減少，但基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區仍有局部大雨發生的機率，請多加留意，至於新竹以南則維持多雲到晴的天氣；預測氣溫方面，各地夜晚清晨低溫約17至19度，白天高溫在北部東北部僅20至22度，花東地區約24、25度，中南部高溫可達27、28度，中南部日夜溫差及南來北往的溫差較大。

氣象局也對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

(中時新聞網)