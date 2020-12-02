桃園市55歲陳姓男子自稱擁有清大碩士學歷、每月收入高達數10萬元，但本刊接獲消息指，陳男長年「靠結婚騙錢」，先後有過6段婚姻，從每任妻子身上都騙得數十到數百萬元，榨乾枕邊人後便一腳踢開，甚至曾對懷孕妻子家暴，渣男行徑讓前妻們怒罵他是「連名字都不配有」的垃圾。

陳男第5任妻子琳琳（化名）表示，陳男騙婚手段如出一轍，總在交友軟體上物色對象，挑生活單純、曾經離婚或喪偶的女性下手，閃婚後便瘋狂借錢，有一任前妻還曾遭受嚴重家暴。

琳琳轉述，該任前妻懷孕期間，曾半夜因急性膽結石發炎而痛醒，在地上打滾抽搐，要求陳男帶她去看醫生，陳男卻嫌「太麻煩」，連連抱怨後才將其送醫，醫生判定要緊急手術，腹中胎兒必須拿掉，陳男卻不准醫生動刀，要求孩子出生後再治療，也不准她吃醫院藥物，反拿出各種號稱保胎的中藥給她服用，連住院費用都由女方負擔。

孩子出生後，陳男脾氣越發暴躁，曾因嬰兒半夜啼哭而抓狂，抓住該任前妻頭髮從客廳拖行至房間，被害女子跪求離開，反遭陳男言語恐嚇，最終聲請保護令才從地獄中逃離。

陳男在外生活奢侈、出手闊綽，實則家中亂如垃圾堆，更連吃飯的錢都沒有，必須依靠泡麵果腹。（圖／讀者提供）

「每個被他（陳男）沾上的，都要扒層皮才能脫身。」琳琳說，陳男住的房子市價約500萬，但早被他拿去抵押超貸800萬元，陳男卻誘騙某任前妻買下房子，還要求將貸款付清後再歸還，更曾開口索討1200萬元分手費，種種無良行為令眾前妻們身心俱疲，怒罵他是「最爛男人」。

針對前妻們的指控，陳男全部否認，並表示已對琳琳提出告訴，還強調法院判決他必須賠償20多萬元的民事案，是琳琳拿假證據欺騙法官所致，至於他連續結婚、對前妻家暴、以性愛影片勒索前妻等情事，陳男表示這是隱私問題而拒絕回答。

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(中時新聞網)