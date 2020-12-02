桃園市55歲陳姓男子遭控騙婚謀財，第5任妻子琳琳（化名）控訴，陳男與她相識時百般體貼，並營造多金帥氣形象，得知她女兒身體不適，還跪在地上為孩子敷藥，超暖舉動瞬間打動芳心，2人相識半月便決定結婚，陳男婚後卻使盡花招想騙其財產，離婚後還拿性愛畫面威脅，本該甜蜜的婚姻竟成噩夢。

琳琳表示，她離婚後帶著15歲女兒在外租屋，2018年3月，她在交友軟體上與陳男相識，陳男自稱擁有清大碩士學位，還在大藥廠擔任經理，每月薪資數10萬元，有車有房可以照顧她和孩子，得知琳琳女兒腳受傷，陳男還跪在地上為孩子敷藥，各種甜言蜜語和溫馨舉動讓琳琳大為感動。

「才見2、3次面他就說要結婚，我那時以為自己遇上對的人。」琳琳回憶，陳男不斷勾勒未來憧憬，稱他與前妻生的孩子都已長大成人，只想找個伴侶共度美好下半生，兩人認識1周後，陳男竟開口說要登記結婚，琳琳想盡辦法推辭，陳男竟惱羞成怒，琳琳因此屈服，2人僅相識「15天」就結為夫妻。

琳琳出示對話紀錄，指出陳男相當會以甜言蜜語哄騙女人，且認識不到一周就要求結婚，女方用「感情蜜月期」為由拖延，他還說「婚後天天都是蜜月期」。（圖／讀者提供）

琳琳婚後首次踏入陳男住處，發現他口中的「豪宅」猶如垃圾場，陳男聲稱為愛妻準備許多衣物和高爾夫球桿，琳琳卻發現各種物品上都有標示有其他女人的名字，詢問陳男都被敷衍以對，琳琳只能強壓下心中不安，帶著女兒搬去和他同住。

但退一步沒有換來海闊天空，琳琳提到，陳男自稱每月收入高達數10萬元，在外出手闊綽，請客買單也毫不手軟，衣櫃有大量名牌服飾，還有5、6台手提電腦，和近10組的高爾夫球具，回家後卻以各種理由要求琳琳墊付家用，連98元電話費都要她出，竭盡所能想榨乾琳琳的錢。

琳琳先後在陳男身上投入逾60萬元，傾盡積蓄並背負鉅額卡債，陳男見琳琳已無利可圖，竟將她們母女趕出家門，離婚後還拿偷拍的性愛畫面威脅，要求她繼續給錢，琳琳被逼到險些輕生，所幸她現任丈夫即時發現，並在丈夫鼓勵下提出民事訴訟獲勝，如今她只盼真相公諸於眾，別再有無辜女性受害。

前妻們紛紛提供對話紀錄，顯示陳男不但發現沒錢就翻臉，知道對方展開新生活後還會進行勒索，且有多次家暴紀錄。（圖／讀者提供）

針對前妻們的指控，陳男全部否認，並表示已對琳琳提出告訴，還強調法院判決他必須賠償20多萬元的民事案，是琳琳拿假證據欺騙法官所致，至於他連續結婚、對前妻家暴、以性愛影片勒索前妻等情事，陳男表示這是隱私問題而拒絕回答。

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(中時新聞網)