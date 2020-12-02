桃園市55歲陳姓男子（陳男）先後結褵6次，目前正沉浸「第6春」中，其第5任前妻琳琳（化名）指控，陳男長年靠結婚騙財，將枕邊人財產榨乾後便將她們一腳踢開，被陳男沾上的女子都得被扒層皮才能脫身，倘若前妻不給錢，陳男還會以性虐待折磨，行徑讓人髮指。

本刊調查，陳男在2005年結束首段12年的婚姻，2011年到2019年就結了5次婚，最長的婚姻1年半，最短的則只有2個月就告吹，目前陳男則是在第6段婚姻中。

「每個被他（陳男）沾上的，都要扒層皮才能脫身。」琳琳說，陳男住的房子市價約500萬，但早被他拿去抵押超貸800萬元，陳男卻誘騙某任前妻買下房子，還要求將貸款付清後再歸還，更曾開口索討1200萬元分手費，還有任前妻遭受嚴重家暴，種種無良行為令眾被害女子們身心俱疲。

被陳男沾上的女子往往被扒層皮才能脫身，前妻們對陳男恨之入骨，認為他「不配有名字」。（圖／讀者提供）

琳琳回憶，她與陳男結婚時，陳男總是吹噓自己才幹過人，聲稱只要有人投資300萬，很快就能月入7到8位數，希望琳琳將前夫給的黃金等贍養費交給他，還建議她向娘家開口，聲稱投資100萬元，每月便可拿到1萬元利息，使出各種花招，為的就是誘騙琳琳拿錢出來，

若琳琳不從，他便會借題發揮，例如以牙膏蓋沒蓋緊等瑣事大發雷霆，在床上還會以SM手法命令琳琳配合性生活，琳琳受不了折磨，提前解除30萬元的保險，並刷卡分期付款給陳男衝業績，先後在陳男身上投入約60萬元，還得支出各種家用，連陳男的98元手機費都是琳琳掏錢。

眼看積蓄如肉包子打狗有去無回，同時欠下信用卡費，琳琳的收入難以負擔陳男的需索無度，又在家中發現嬰兒用品，琳琳懷疑陳男有事相瞞，雙方多次爆發激烈口角，此時陳男發現琳琳已被自己掏空後，瞬間翻臉不認人，狠心將母女倆掃地出門。

離婚後，陳男仍不願放過琳琳，還以偷拍的性愛畫面威脅，更揚言要在她公司散布。（圖／本刊繪圖組）

去年2月，這場為期10個月的婚姻終於宣告結束，琳琳帶著傷痕累累的身心離開陳家，此後結識現在的丈夫，2人相知相惜並結為連理，孰料，陳男得知琳琳有新對象後又如鬼魅般出現，以偷拍的性愛畫面要脅琳琳給錢，更揚言要在她公司散布，琳琳被逼到險些跳樓輕生，所幸被丈夫及時發現，並在丈夫鼓勵下提出告訴，法院最終判決陳男應償還20萬元。

針對前妻們的指控，陳男全部否認，並表示已對琳琳提出告訴，還強調法院判決他必須賠償20多萬元的民事案，是琳琳拿假證據欺騙法官所致，至於他連續結婚、對前妻家暴、以性愛影片勒索前妻等情事，陳男表示這是隱私問題而拒絕回答。

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(中時新聞網)