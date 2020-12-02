國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）不予中天新聞台（中天）換照，引發箝制言論與新聞自由的爭議，但總統蔡英文和綠營毫無反省，繼續以各種理由為自己辯護，把「關中天」描繪成一場保衛台灣的戰爭，種種謬論不僅背離事實，更對台灣民主自由造成侵害。究竟誰愛台灣、誰害台灣，歷史將作出公斷。

ＮＣＣ的獨立性如何，從之前「台灣數位光訊科技集團」（台數科）申請新聞台出爾反爾就可見一斑，砍掉中天只是執政者透過ＮＣＣ封殺異己的一齣戲而已。事實上，近來綠營努力為關中天提出各種辯護，都只是以冠冕堂皇的理由，掩飾打擊異議的真相。

有不少綠營人士認為，由於台灣蒙受大陸武力威脅，所以不能讓大陸透過媒體享有台灣的言論空間。這意味著，言論自由的空間服膺於國家安全之下，而何謂國家安全，則由民進黨政府來定義。

綠營現在的詭辯有三大環節，一是把不予中天換照和言論自由切割開來，二是大力抹黑、抹紅中天，三是強調言論自由不能讓大陸暗中操弄，所以不予中天換照是在保護台灣的言論自由。

這些論述似是而非，關中天當然是在打壓言論自由，因為中天除了政策上和民進黨不同調，未犯下什麼危害台灣的大罪，新聞恰不恰當也不應由當權者定義、懲罰，況且過程不透明、不受監督還標準不一。

現在，中天是被殺的雞，所有媒體及異議者都受到了警告，最後成就一言堂社會。以後打開電視，只會看到民進黨政府為你精挑細選的聲音，因為每家電視台六年一次換照都落在ＮＣＣ手上。當然了，和民進黨關係密切的媒體大概不用擔心。

民進黨政府如果真的信仰民主價值，就要懂得對人民謙卑，明白憲法保障思想言論自由，人民有權表達及接收各種主張，當權者若剝奪人民的表達權與接收資訊權，就是侵犯了憲法對人民權利的保障。唯有資訊充分，人民才能對執政者有理解、監督並作汰擇，對國家政策也能有全面性的思考。

然而，當權者把言論自由攬到自己手上，替人民篩掉不利於自己政權的資訊，既捂住異議者的嘴，又蒙住人民的眼，這還敢自誇民主典範，簡直笑掉人大牙。當權者成了老大哥，先幫你過濾掉被抹黑為有害國安的異議媒體，這和威權時期箝制思想有何不同？

執政者必須搞清楚，沒有證據就指出中天與大陸當局有金錢或指揮上的往來，甚至是想扣上紅帽子，先拿出證據再來說，否則就是抹黑、就是違法的。所有指稱中天是紅媒的人，都已踩過了法律對人民名譽的保障線。

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(中時新聞網)