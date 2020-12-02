上周阿水提到，短線上如果用本益比的觀念來看台積電等大型權值股，五○六元相對接近天花板，因此有讀者朋友問，現在都逼近一萬四千點了（截稿前台股最高來到一三九五一點），如果是長期投資而且定期定額，要不要停扣？

關於長期投資，我們若用ＥＴＦ等非單一投資標的來看，其實應該根據自己這筆資金要用的剩餘時間來調整進出場的速度，而不是預設一個天花板位置。五年前，任何一本投資理財的書都會跟你說，萬點以上就是天花板，可是台股過去三年有將近九成的時間都在萬點以上。讀者若是因為上萬點就害怕，而停扣定期定額，反而錯失「不預設高低點」的重要操作心態。

最好的做法，還是看你這筆長期投資的時間是十年期？十五年期？還是二十年期？若是離你的投資期限還長，在投資的前五○％時間，不管指數高低，都應該要堅持續扣定期定額，這樣才能享受複利帶來的優勢。

而在接近要用到這筆錢的後五○％時間，為了避免要用錢時標的在相對低點，建議當標的物跌破年線時，可先轉移前面已購買的單位數至其他如債券、黃金，甚至是先轉入短期定存來觀望，等漲回年線時再購回，並恢復定期定額扣款；同時也要考慮是否會有多期停扣，因此喪失原本零手續費優惠等。

另外，如果是投資像0050、00692等ＥＴＦ，就不需太過緊張盯盤，這樣反而容易跟著盤勢上下而抱不住。

上周三大法人在上市類股中共賣超四十七．四九億元，其中外資賣超四十五．四一億元，自營買超十七．七六億元，投信在上市類股賣超了十九．八四億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。目前台股交叉買超的檔數與金額，短線上還沒有大減，只是由原本的大型權值股如台積電、聯發科等，轉向欣興、友達、長榮等股票。也因此，少了大型權值股的火力支援，指數容易呈現休整的情況。

上周投信動作依舊是高檔賣超獲利了結的情況，外資則是買超轉為賣超，但賣超金額並不大。讀者可以緊盯本周的外資買賣超動作，來判斷是暫時休息還是有轉折的機會出現。若是外資持續賣超，那還是要以台股月線做防守位置，畢竟來到近一萬四千點的歷史新高，市場一有風吹草動，短線急著追高追強，就容易因為盤勢修正而受傷，要特別注意了。

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(中時新聞網)