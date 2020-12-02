知名導演齊柏林在紀錄片《看見台灣》中，透過悠揚的配樂和深沉的旁白，帶領國人從空中鳥瞰台灣的美麗與哀愁，喚起國土保育的省思；他在2017年籌拍《看見台灣2》期間，凌空場勘時不幸喪生。

當時，總統蔡英文現身「看見齊柏林紀念展」親頒褒揚令，並承諾將對礦業發展進行政策評估，「未來《礦業法》修正後，過去沒有做過環評的個別礦場，都要重新審查，往後礦權展限案也要做環評。」但這張修訂《礦業法》的支票，已經過了三年，顯然沒有兌現期限。

亞泥1975年進駐花蓮縣秀林鄉新城山，在此展開挖礦事業，近年來爭議不斷。（圖／翻攝自陳必誠臉書）

行政院環保署十一月十一日召開環評大會，會中台灣水泥（台泥）旗下礦場「金昌石礦」通過審查，未來在環保署依法公告後，即可復工。其實，由於《礦業法》中的霸王條款至今未通過修正，走這一趟環評只是聊備一格。

台泥的金昌石礦11月11日通過環評，近期可望復工。（圖／報系資料照）

現行的《礦業法》第三十一條規定，除非採礦業者違法，否則礦場一經開採，往後展延申請就一律核准；《礦業法》第四十七條則明訂，業者在申請礦業權時，不需要事先取得地主的同意，也就是說，地主對家園遭破壞所發出的抗議只能「狗吠火車」，無法改變既成事實。這兩條被礦場周遭居民視為「霸王條款」的惡法，修了三年多，至今仍然原地踏步，絲毫沒看到任何改變。

今年亞泥股東會時，環保團體現身會場外，舉標語要求亞泥重視挖礦帶來的問題。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)