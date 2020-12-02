總統蔡英文承諾要修《礦業法》的空頭支票遲遲未兌現，讓花東的山林與原住民的權益也跟著陪葬，一名「反亞泥還我土地自救會」的陳姓居民指出，「一九七三年，亞泥開始在新城山上採礦，礦場距離我家不到一百公尺，爆震、落石、塵害、噪音與水患，基本上是我童年的記憶。」他認為，《礦業法》一直不從嚴修訂，讓當地居民長年生活在恐懼中。

「雖然不會有聲音傳到我家中，卻能感受到地板在震動，就跟地震一樣！」林姓居民住家雖距離「新城山」礦場較遠，但回想起每每炸山開礦的情景、颱風帶來的豪大雨，他依舊餘悸猶存，「亞泥最引以為傲的排水系統只要一堵塞，水就直接倒過來部落，每次下大雨，我們都會很緊張，不知道水什麼時候會淹進來，只好自己做一道土牆防止淹水。」

亞泥的新城山礦場外飛沙走石，讓居民對塵害感到相當不安。（圖／報系資料照）

位於花蓮縣秀林鄉的台泥礦區，涵蓋「寶來」、「合盛原」與即將復工的「金昌」三處礦場。從山腳到礦場途經十公里的蜿蜒山路，沿途雖然可見青綠繁茂的植被，但從海拔一千公尺的山頂往下俯視，一階階的挖礦痕跡還是「深可見骨」；由於開挖處的植被已被破壞，東北季風揚起塵土，讓霧濛濛的山景宛如披上一層白紗。

位於花蓮縣和平溪南岸的台泥礦場，是全台灣最大的礦場。（圖／林宥辰攝）

同樣座落於花蓮縣秀林鄉的亞洲水泥（亞泥），旗下的「新城山」礦場則採取「內凹式技術採礦」，也就是保留外圍綠帶暫不開發，配合內圍逐漸降階開採。雖然礦坑口比台泥低矮不少，但從海拔兩百公尺處鳥瞰，還是能清楚見到重機械開挖的痕跡；在礦場中來回穿梭的砂石車，不時揚起碎石和粉塵，即使有些開挖過的地方已經種上植物，看得出正在進行綠化工程，只不過怪手與砂石車在翠綠的山林中，仍然顯得有些突兀。

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(中時新聞網)