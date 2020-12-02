在好萊塢發展多年的華人女星白靈，今年憑《墮胎師》入圍金馬影后，千里迢迢飛來台灣並隔離14天，雖然在金馬典禮上沒上台畫面也少，許多網友覺得可惜，不過之後在台灣待上數日，日日會友聚餐，還性感現身台北寧夏夜市，人氣炸裂的程度，算是給足了國際巨星面子。

11月25日下午三點四十七分，白靈搭乘一輛白色休旅車，回到台北市大安區的酒店，負責駕車的男子還特地幫她開車門。當白靈一下車，在一旁等候已久的兩名男粉絲，立刻上前索要簽名並合照，身為國際巨星的她也親切地配合，沒有半點架子。

表示打算把十四天隔離日記拍成作品的白靈，近來積極和許多導演見面。（圖／本刊攝影組）

滿足粉絲之後，白靈拿著同車男子交給她的一本書和餅乾走進酒店。本刊記者仔細觀察，書的封面隱約可見「長片輔導金申請書」及「社區」等字樣，內容可能與未來的電影合作有關。

有粉絲守在飯店門口等待白靈，她也親切地與對方合照互動。（圖／本刊攝影組）

傍晚六點出頭，一輛黑色轎車開到酒店門口接白靈，接著前往位於中正區、連三年得到米其林一星推薦的知名餐廳，此時已有一名女子在門口迎接，接著兩人便一同進入餐廳用餐。到了晚間九點十六分，白靈步出餐廳，與另一名等候在門口的女子會合並搭上計程車，前往寧夏夜市接受媒體專訪，一行人在夜市裡逐攤逛了起來，期間她不時展現誇張的肢體動作，架勢有如夜市的代言人。

行程滿滿的白靈，與多位友人在台北知名餐廳相約用餐。（圖／本刊攝影組）

白靈的巨星氣場，自然吸引大批民眾注意，紛紛上前要求合照，來者不拒的她，甚至還給予粉絲大大的擁抱，也很樂意在店家的招牌上簽名留念，讓整個夜市熱鬧滾滾，氣氛相當歡樂。深夜十一點多，白靈結束整夜馬不停蹄的餐敘及採訪行程，由隨行女子陪同搭上計程車，直接回到酒店休息。

人氣超旺的白靈，在夜市感受到滿滿人情味，還幫店家簽名留念。（圖／本刊攝影組）

遇到外國遊客，白靈也開心地與對方聊天。（圖／本刊攝影組）

在台期間，白靈不忘四處自拍留念，呈現極為有趣的畫面。（圖／本刊攝影組）

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白靈在夜市裡嘗試許多台灣小吃，並為粉絲簽名及合照。（圖／本刊攝影組）

白靈在夜市裡嘗試許多台灣小吃，並為粉絲簽名及合照。（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)