好萊塢華人女星白靈，2004年曾以陳果執導的電影《三更2之餃子》，奪下金馬獎「最佳女配角」，今年則憑《墮胎師》入圍金馬影后，事前特地用千針萬線縫製走上金馬紅毯的戰袍，誠意十足。不過，千里迢迢飛來台灣並隔離14天的白靈，當晚走完紅毯接受媒體訪問前，竟遭工作人員阻攔，以往外賓參加金馬獎都會被安排頒獎，這回也完全沒有，令多數網友為她抱不平。

2004年白靈憑恐怖片《三更2之餃子》中的「媚姨」一角，拿下金馬獎最佳女配角，當時人在加拿大拍戲的她，因無法親自來台領獎而抱憾多年。今年白靈以《墮胎師》入圍金馬影后，在金馬執委會的邀約下，她不畏疫情險峻，一個人扛著兩大箱和一小箱的行李，從美國洛杉磯飛來台灣，也配合台灣的防疫政策，進行十四天隔離；隔離期間，愛好自由、喜愛戶外活動的她顯然非常不適應，在IG表示「都快被關瘋了，沒病的人都會關出病來」，透露滿滿的無奈與低落。

在金馬入圍酒會上，白靈與陳淑芳的互動引人發噱。（圖／彭子桓攝）

隔離結束後，白靈積極地參加金馬獎的一系列活動，包括《墮胎師》首映，以及典禮前的入圍酒會，席間她與另一入圍者陳淑芳的互動，更是當晚的高潮。到了頒獎典禮當天，白靈以紅色鏤空戰袍登上紅毯，下身則是露出大腿直達根部的紅色長裙，更刻意加了一段縫上「愛LOVE和平」大字的金黃色裙襬，她也開心地表示：「這些字代表我對金馬獎的重視和祝福，這件衣服獻給金馬獎、獻給大家。」

白靈曾免費替李安的電影《囍宴》配音，這次兩人再度碰面，她表示「要和李安把欠的一部戲約談回來」。（圖／翻攝自白靈IG）

白靈的紅毯造型，不但吸引全場目光，透過網路直播，也引起網友的熱議。當晚眾星雲集，輪到白靈至受訪區與媒體對話時，金馬獎的工作人員竟跳出來表示「不訪了」，不過白靈仍自行拿起麥克風，與久候多時的媒體與粉絲打招呼。

十六年前白靈憑恐怖片《三更2之餃子》抱走金馬獎最佳女配角，可惜未來台親自領獎。（圖／翻攝自網路）

沒想到，這竟是白靈在本屆金馬獎唯一的「發聲」機會，因為當晚的頒獎典禮，坐在第三排的她，只有幾度在鏡頭前驚鴻一瞥，卻始終輪不到她上台，讓不少觀眾留言「白靈沒有當頒獎嘉賓喔？」、「頂著那造型坐到現在真不容易」、「今天只剩白靈還沒上台」、「工作人員很沒禮貌，人家來隔離十四天參加，還被工作人員搶著說不訪？」但也有許多網友讚賞白靈相當大氣，因為即使等到最後空手而歸，她還是熱情地全程參與。

隔離14天期間，白靈常在IG上傳各種心情照，引發熱議。（圖／翻攝自白靈IG）

對於網友的各種評論，白靈告訴本刊：「的確是有些朋友問我『怎麼沒有頒獎？』他們說我這麼大老遠跑來、又隔離了，替金馬獎增加很多光采。」對於網友心疼她的留言，她也表示都看到了：「我的心很真誠很真實，所以聽到朋友和網友這樣說，好像也會想起『對耶！好多入圍者都有上台，好像就剩我沒上台。』我不知道這是為什麼？我穿得很豔麗，因為我知道在紅毯大家真的都很期待我，不能讓大家失望，不過我認為我做的，比許多人想像的還要好，我問心無愧。」

白靈在《墮胎師》中飾演在香港底層生活的單親媽媽，與現實中的她落差相當大。（圖／金馬執委會提供）

對於紅毯的裝扮，白靈解釋：「我這次不光是性感、不光是豪華豔麗，還有樸實的愛心訊息在裡面，是這世界上沒人做過的，我提及的這個『和平』與『愛』，在疫情期間特別重要，我想讓大家看到我的真心，而不只是有個明星的樣子。」此外，白靈還特別讚賞影后得主陳淑芳，「記者會上我和淑芳姐聊得很好，我覺得她很大方，是很好的演員。」她也期待有機會與台灣的導演合作，有朝一日能上台領獎。

金馬獎頒獎典禮當天，PTT及其他網站都有網友為白靈遭受冷落抱屈。（圖／翻攝自網路）

至於對白靈參加金馬獎典禮卻未能上台頒獎一事，本刊在截稿前與「金馬執委會」執行長聞天祥聯繫，但電話不通，未能取得回應。

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(中時新聞網)