好萊塢女星白靈這次旋風式來台，所到之處都吸引民眾要求合影，喜歡台灣風土民情的她也開心前往寧夏夜市，期間她不時展現誇張的肢體動作，架勢有如夜市的代言人，大批民眾沿途跟隨，個性大方的她甚至還給予粉絲大大的擁抱，也很樂意在店家的招牌上簽名留念，讓整個夜市熱鬧滾滾，氣氛相當歡樂。

有不少外地的大明星來台灣也一定會前往夜市朝聖，例如威爾史密斯去年隨導演李安來台宣傳新片《雙子殺手》，兩人一同現身寧夏夜市更引起騷動，他也一路和粉絲擊掌，作風親民無距離。

而韓星申世景前年曾在IG自曝於台北旅遊，照片中可見到她在士林夜市大啖骰子牛、大腸麵線等小吃，還去了永康街朝聖高人氣的芒果冰。

至於對士林和師大等夜市都很熟悉的香港天后歌手鄧紫棋，前年曾與男友一同到饒河夜市，吃小吃並PK玩籃球機，還在夜市門口拍下「到此一遊照」。

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(中時新聞網)