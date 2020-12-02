【1】奧萬大翻車 男好心換位竟拋飛亡

奧萬大巴士翻車造成1死20傷慘劇，不幸罹難的黃姓男子竟是因車上1名女乘客會暈車，好心與她換座位，不料竟因此在車禍發生時拋出車外身亡。檢察官1日相驗，研判黃男因頭部頓挫傷及內出血致死，肇事的巴士駕駛林榮萣依過失致死及傷害罪嫌送辦，檢方訊後諭知5萬元交保。

美頻提軍售案 吳斯懷：勿照單全收

【2】川普政府今年對台軍售5次，美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑日前聲稱，今年台美軍售金額高達118億美元，史上最高，明年對台還有52億美元軍售，國防部卻駁斥明年未規畫52億美元軍購項目。對此，國民黨立委吳斯懷在臉書發文呼籲國防部秉持專業，該拒絕就拒絕，不是美國提出的軍售案就要照單全收。

【3】營所稅大減 明年歲入縮水207億

近2年企業獲利不佳，已對稅收產生衝擊，根據財政部資料顯示2021年歲入預算僅1兆7254億元，年減207億，其中稅課收入編列1兆6718億元，較去年縮水77億元，主因是營所稅預算大幅減列300億元，財政部官員表示，營所稅和景氣有一年的落差，今年因疫情影響，企業所得普遍不佳，所以明年營所稅收入也不會太好。

【4】胡宇威享受煲愛狀態舒服

胡宇威在東森新戲《王牌辯護人》中飾演戰無不勝的怪咖律師，首集就面臨父母與女友遭遇空難，痛失摯愛的他還得出面打官司討回公道。戲外，他和陳庭妮傳了多年緋聞，雖體會愛要及時、活在當下，「但以我的習慣，會先觀察為主，不會一見鍾情」。再2年將進入不惑之年，想過步入婚姻？胡宇威表示：「在結婚之前，想住在一起生活，愛情漸漸堆疊，這段時期最關鍵」，至於現在狀態？他滿臉笑意：「滿舒服的，狀態很好。」

【5】除鼠患卻夾死貓 老佃農遭法辦

嘉義縣家畜疾病防治所10月底接獲通報，將一隻被捕獸鋏夾到的貓救援回所，最後仍回天乏術，家畜所追查該田地號，發現是一名不識字的老農因遭受鼠害致收成減少，放捕獸鋏捕鼠卻夾到貓。家畜所雖同情老農，但仍函送法辦。

(中時新聞網)