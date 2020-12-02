新冠疫情爆發近一年，全球航空業崩盤，連帶影響員工收入，空服員就是受害最深的其中一群。傳出有空姐機上攬客，打著「高空性愛俱樂部」噱頭，吸引商務人士從事性交易。

在多數航班遭取消後，仰賴飛行時數增加薪資收入的空姐，被迫「兼差」賺外快。這名自稱職業是空姐的女子，在個人社群網站開設帳號airhostess，並發布多張在機上拍攝的「制服誘惑」；其中一張，她穿著黑色絲襪，雙腳靠在前方座位椅背，PO文「親愛的乘客，我是你的空中娛樂，你想讓我做什麼呢？」

她在自己的社群上介紹，「如果你想要得到機上的成人娛樂，給我一筆錢，然後你會得到與眾不同的體驗。」

根據外媒報導，該女收費不便宜，她要求潛在顧客必須先支付50英鎊（約1900台幣），才能與她見面，取得「門票」後再談價錢，且不准討價還價。報導中指出，她除了暗示客機機艙，也可在酒店進行交易。

儘管該名女子自稱是以英國希斯洛機場為基地的英航空服員，不過她的身份尚未獲得證實。英航對外表示，任何時候都對所有員工行為採最高標準要求，內部正針對這起事件進行調查。

航空界人士也對airhostess的身分打上問號，認為空姐值勤都來不及了，哪有時間提供性愛服務，質疑這是色情網站廣告。還有，「現在搭飛機的人少，又要全套防護，擔心被傳染肺炎，誰有興趣高空嘿咻」。

(中時新聞網)