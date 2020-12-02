CNN報導 川普甚至可能特赦自己

消息人士透露，美國總統川普的親信幕僚已懇求，希望能在他離任前預先獲得特赦。

據CNN新聞網與《紐約時報》（The New York Times）等外電1日報導，這些人包括領導川普法律團隊，試圖翻轉2020年總統大選結果的朱利安尼（Rudy Giuliani）。不過，朱利安尼否認尋求預先特赦，並說《紐約時報》根本搞錯了。目前還不清楚，朱利安尼和其他川普親信幕僚可能涉及的刑事案。

然而，兩名熟知相關討論的消息人士說，朱利安尼上星期才和川普提起，在他離開白宮前預先特赦。據說川普的朋友和盟友認為，拜登政府來意不善。一名消息人士說，「別信任民主黨」，並指出他們尋求的特赦，是給予全面保護，以免未來遭起訴。

而就在朱利安尼等人提出要求前不久，川普才決定全面特赦前國安顧問佛林（Michael Flynn），免除有關向聯邦幹員說謊，掩飾和俄羅斯駐美大使接觸的控訴。

(中時新聞網)