NBA各隊訓練營12月2日開打，金州勇士隊驗出2位球員感染新冠肺炎，被迫將開訓延後1周，避免擴大感染。基於保護隱私，除非當事人自願，否則染病球員的身分不會公開。

距離新球季開打的12月23日只剩3周，勇士不久前選中了長人新秀懷斯曼(James Wiseman)，補進小前鋒烏布雷(Kelly Oubre Jr.)，訓練營被砍掉1周也大幅減少了寶貴的練球磨合機會。勇士上季因為戰績差(全聯盟墊底)未跨過復賽門檻，全隊從3月11日至今就沒有比賽，主將柯瑞(Stephen Curry)因為腕傷，前一次上場是在去年10月31日，超過1年沒打正規賽。

柯瑞近日對美媒the Undefeated談起今年的總冠軍賽，「湖人打得很棒，我為LeBron(詹姆斯)和AD(安東尼戴維斯)高興。身為拿過冠軍的人，我明白這其中必須付出的努力，會為獲勝的球隊感到欣喜，並且當成我們新球季的動力。」

新球季每隊例行賽72場，比往年少10場，雖然保留全明星周(3月6日至11日)，但只是做為上下半球季之間的緩衝。屆時可能不會有正式的明星賽，這將是自1999年NBA封館以來再一次取消全明星賽。

(中時新聞網)