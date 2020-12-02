鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)宣布將以增發新股交換方式，將子公司開曼AIS持股自62.36％提升至100％，約當斥資8.14億元取得37.64％股權。預期在4大面向均可產生高度綜效，有助搶攻智聯網（AIoT）市場商機，增添樺漢未來獲利成長動能。

樺漢財務長暨發言人吳友梅表示，樺漢將增發3540張新股、交換開曼AIS股東持有約4028張普通股，每1股樺漢普通股約換發1.1379144股開曼AIS普通股。換股基準日暫訂明年1月21日，屆時開曼AIS將成為樺漢全資子公司，樺漢股本僅小幅膨脹約3.7％。

樺漢2016年7月斥資506.25萬美元（約新台幣1.62億元），透過子公司樺漢投資控股取得開曼AIS共60％股權。開曼AIS旗下擁有美國全資子公司AIS Industrial Systems，2018年6月斥資9837萬元收購台灣超恩公司，目前樺漢對開曼AIS持股約62.36％。

樺漢表示，公司的主要技術強項為垂直領域的終端產品系統整合。開曼AIS則專精人工智慧（AI）嵌入式系統設計研發，深耕發展高運算能力、高效能機器視覺及人機介面（HMI）等利基型應用產品領域，並已切入北美及歐洲地區國際品牌廠。

樺漢預期，將開曼AIS納為全資子公司，將可結合已建立的標準產品線、機器視覺及人機介面相關產品軟硬體整合能力，利用耕耘多年的業務開發資源及綿密經銷商通路關係，加速達成全產品線的品牌行銷策略，提高樺漢的全球市占率。

面對快速興起且蓬勃發展的機器視覺及AI應用市場，樺漢預期透過深化雙方合作，結合完整終端系統及運算主機技術、雙方技術團隊人才資源，將有效並快速切入高速成長的智聯網（AIoT）市場，並有助優化組織及全球人力布建資源。

樺漢表示，透過提高對開曼AIS持股比例，除可增加對投資獲利貢獻，雙方深化整合將能提升研發能量、優化產品成本結構、提供客戶更完整的服務內容，以加速推動開發高附加價值的高毛利產品，可有效提升樺漢自身毛利率及營益率，增添未來獲利成長動能。

整體而言，樺漢認為透過此次股份交換案，對整體市場擴展、產品技術結合、人才組織規畫、財務成長等4大面向，能產生高度綜效，同時深化產品、技術及市場開發，對樺漢的技術實力、營收獲利及長期發展將可帶來正面助益。

據樺漢財報揭露，開曼AIS去年合併營收12.7億元、年增達1.95倍，營益率自4.7％躍升至9.91％，稅後淨利0.92億元、年增近4.81倍。今年前三季稅後淨利0.82億元、年增達60.13％，其中美國AIS獲利0.35億元、年增達80.39％，超恩獲利0.58億元、年增達93.7％。

(時報資訊)