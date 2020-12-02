高雄市驚傳下水道工安意外，工人被救出時均失去生命跡象，全身沾滿淤泥。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市驚傳下水道沼氣奪命，消防人員到場使用儀器測得沼氣，以灑水方式降低沼氣濃度。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市昨（1日）傳出下水道工安意外。鹽埕區大公路50巷口晚間8時許傳2名工人在下水道內昏迷，消防火速於半小時內將人救出，但救出時均無生命跡象，送醫不治。消防人員在現場測得沼氣，詳細肇因仍待進一步調查。其中受害的邱姓工人妻子聞訊時，崩潰癱在急診室外頭，難掩悲痛。

據了解，高雄市消防局1日晚間8時50分接獲民眾報案，傳大公路50巷口下水道工程有人暈倒在內，立刻派遣鼓山、新興、前金分隊及特搜中隊10車25人前往搶救。

消防人員到場後先以氣體偵測儀器判讀下水道內氣體，經檢測確認為硫化氫（俗稱沼氣）。硫化氫為急性劇毒物質，吸入少量高濃度硫化氫可於短時間內致命。消防人員不敢大意、現場立刻佈水線灑水戒備、降低氣體濃度，同時派員戴氧氣罩下人孔救援。

1日晚間9時25分從下水道救出1名62歲邱姓無生命跡象的工人，直接施以心肺復甦術並送往醫院急救，10分鐘後，另一名50歲林姓工人也被救出，經判定無生命跡象，同樣送醫搶救，2人均宣告不治。

水利局表示，現場為施作下水道維護工程，目前由承攬、協力廠商進行施作，後續將深入調查、釐清意外發生的原因。

據《ETtoday新聞雲》報導，此次工安意外喪命的邱姓工人妻子，聞訊時也隨即趕往現場守候，而在晚間10時30分，院方宣告兩人經搶救不治，邱妻癱坐在急診室外地板，甚至搥胸大哭，難以接受丈夫已先走一步，場面哀淒。

(中時新聞網)