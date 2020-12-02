桃園一名丈夫控訴妻子婚後一直住在娘家，斷絕他的父母與孩子相處機會，妻子甚至會對他的媽媽說「女兒、媳婦不一樣，不要希望我會對妳多好。」妻子則反控丈夫在懷孕、生產、照顧過程完全不參與，也不負擔家中開銷，認為公婆凡事插手兩人事情，心生不滿。法院認為夫妻倆已無積極改善婚姻的態度，判准離婚。

判決書中丈夫指稱，妻子懷孕後請安胎假，每天早上8點半就騎車回娘家安胎，一直待到晚上8點半才回婆家，生完孩子後還交代月子中心，不要讓夫家的人探視小孩，「就連隔著玻璃看都不行！」之後妻子還對他的母親說，媳婦和女兒不一樣，「不要想媳婦會像女兒一樣待妳」，就帶著剛出生的孩子回娘家住。

丈夫表示，妻子不讓他的父母和孩子相處，雙方關係鬧的很僵，欲緩解關係，他決定在娘家附近置產，沒想到妻子之後擅自離職，讓她一肩扛下房貸、養家壓力，最後只好把房子賣掉，但妻子仍不願回夫家住，兩人吵架時她還時常威脅要將肚中第二個孩子拿掉，兩人分居4年7個月後，他決定提離婚。

但妻子則稱，從懷孕、生產到照顧孩子，丈夫完全不陪同，讓她獨自一人面對，在懷第二個孩子時，疑似出現子宮外孕，丈夫要求墮胎，且不負擔家中開銷；她也控公婆凡事介入婚姻，事事都要做主。婆婆說，她與媳婦常因為孩子教養問題爭吵，媳婦曾說「女兒、媳婦不一樣，不要希望我會對妳多好。」

法院認為，媳婦與公婆的相處存在嚴重隔閡，夫妻倆也常為此發生爭吵，已沒有夫妻間的互動、交流，兩人改善婚姻狀況的態度消極，判准離婚，兩人共同扶養孩子。全案仍可上訴。

(中時新聞網)