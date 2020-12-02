一般來說，「特價」商品顧名思義為特別價格，通常指特別便宜。就消費者的認知，打到7折、6折，甚至半價，才有吸引人的空間。民眾指全聯一款女性衛生用品，單價134元，「任兩組267元」，乍看好像很划算，實際一算其實兩件買下來只便宜1元，平均一件少5毛，被網友酸爆！

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」分享，一款衛生棉單價134元，且放在抗漲專區，限時特價。但仔細一看，兩件總價267元「好像怪怪的」，一算下來，平均一件133.5元，只省了5毛錢，「這特價是在心酸的嗎」。

網友諷，「其實賣場沒說錯，放在抗漲專區表示它沒有漲價，而且還便宜0.5元」、「沒漲價就算佛心的概念」、「魔鬼藏在細節裡」、「結帳的時候覺得划算，回家一看會想哭」、「很像銷售話術，不知不覺就上當了」。

網友表示，其實全聯也有不少物美價廉的好東西，不過有些時候部分商品真的只便宜幾塊錢，購買前最好先看清楚，以免多買。

(中時新聞網)