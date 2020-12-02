SOLUTIONS FOR THE FUTURE - Abhigya。（翻攝自Conscience）

精準預言新冠疫情爆紅的印度神童阿南德（Abhigya Anand），今年7月曾說土星和木星將在12月20日合相，釀成比新冠疫情更嚴重的危機。近日他在新上傳的YouTube影片中列舉出可能出現的壞事，其中包括新冠疫苗的問題。

阿南德在11月7日發布的YouTube影片中表示，全球疫情與經濟在2020年的六月稍稍改善，但是2020年11月20至28日木星將再次進入魔羯座，意味著災難將再次降臨，而全球各地也在11月下旬起陸續爆發新一波新冠疫情。

阿南德指出，土星在12月19到28日將與木星會合，兩顆行星的光相互纏繞、接觸，會影響到地球，帶給人類意識形態上的恐懼，可能是戰爭、瘟疫、流行病爆發、經濟崩潰與疫苗相關的問題。

針對疫苗的部分，阿南德在影片中強調，他並不是反對疫苗本身，而是不同意各國政府及藥廠，過於倉促研發、使用疫苗。

阿南德也說，在2021年2月之前，許多行星相合的災難也將慢慢顯現出來，直到2021年11月木星離開土星和摩羯座，慢慢進入水瓶座之後，天體事件所導致的災難才會逐漸消失，世界局勢也將就此進入新的起點。

最後阿南德也提出幾個趨吉避凶的建議，包括增強免疫力、停止錯誤治療、注意心理健康等，並呼籲大家停止破壞大自然，善待共居在地球上的所有生命，並團結起來傳播正能量。

(中時新聞網)