檢調偵辦前生技股王康友KY炒股案，前立委吳光訓涉嫌以子女吳怡利、吳郁展等人名義，炒作康友權證，違反證交法。此外，吳光訓大女兒、國民黨現任不分區立委吳怡玎，去年財產申報資料中持有419張康友股票，但今年8月交易暫停後，廉政專刊資料顯示，吳怡玎早已脫手大部分持股，精準判斷堪稱「國會股神」。對此，吳怡玎強調，自己和家人買賣股票絕無不法。

檢調懷疑，吳光訓2018年9月1日至10月20日，透過吳郁展、吳怡利名義，分別購買康友1215張、579張，子女也都擠入康友前十大股東。吳光訓將股價從300多元拉抬至500多元，涉炒作康友權證。

吳光訓複訊時坦承買康友股票，但稱都是合法正常投資及避險，無不法操作，會用子女名義買股，是因自己曾是豐銀證券董事長，依法不能從事股票投資，所以很早就都使用子女名義投資。吳郁展也表示自己是單純人頭，對康友股票一事不知情。

吳怡玎去年財產申報資料中，名下有419張康友股票。（圖／摘自2019年立委候選人財產申報）

今年8月31日廉政專刊顯示，吳怡玎名下僅剩43張康友股票。（圖／摘自監察院廉政專刊）

不過，《鏡週刊》報導，吳怡玎去年財產申報資料中，名下有419張康友股票，也是十大股東之一，若以均價273元來算，投資金額高達1.14億元；但就在今年8月康友暫停交易後，上萬投資人慘賠，而據8月31日的廉政專刊顯示，吳怡玎似乎神機妙算，早脫手康友376張股票，名下僅剩43張，是否涉內線交易，成為檢方下波調查對象。

吳怡玎投資眼光精準，《鏡週刊》報導中形容她是「國會股神」。但針對康友炒股案，吳怡玎向該刊表示，與家人買賣股票無涉及不法，相信司法會秉公處理。

(中時新聞網)