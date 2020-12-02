20201201中天新聞 羅志祥豪宅「空中泳池」違建！ 建管處:限30天內拆除

小豬羅志祥今年4月慘被周揚青「毀滅式分手」，被控訴喜好多人運動後，形象重創演藝事業，未料近日又被爆在2年前購入的豪宅頂樓，違規加蓋露天游泳池，昨被北市建管處限期1個月內自行拆除。對此，房市專家Sway表示「台北市對於違建，有嚴格且正確的法規，所以如果小豬蓋了又要賣屋，就得看有沒有建築師願意簽這個證了。」

羅志祥在自家頂樓蓋露天游泳池，房市專家指出，此做法至少有三大隱憂。（圖/台北市建管處提供）

據了解，羅志祥2年前砸2.7億於內湖購入兩戶頂樓豪宅，近日著手在頂樓加蓋露天空中游泳池，引發其他住戶反彈，北巿建管處昨（1）日前往勘查，發現實際狀況與使用執照竣工圖不符，要求1個月內自行拆除，否則將依規定強制拆除，並收取費用。

消息一出，再度引發外界議論，房市專家Sway在臉書直言「真是個令人擔憂的鄰居，大概是怕他又來多人運動，攪亂一池春水，或是因為蓋了這奇怪的小游泳池，因載重增加而導致房子下塌、地震更晃動、增加漏水機會。他算是惡鄰居嗎？目前還不算，但偷偷施工就讓人很討厭，你不能全部走合法路線嗎？」

Sway認為若露天游泳池真的完工，也真的有多人運動情況，還真的拿他（羅志祥）沒辦法！除非晚上10點以後測分貝數，然後要那些妹子留證件留電話（防疫嘛），或許有些訪客不想整天被登記，就可以降低鄰居被打擾的機會。

Sway進一步提出專業見解指，露臺是你花了很多錢、只能擺花草跟家具的地方，「想要外推、搭蓋、會影響大樓震動的，都不行。你說怕樓下漏水或走出來怕被雨淋，那都不是藉口，違建就是違建，跟使用執照不同的就是違建。」

真是個令人擔憂的鄰居，大概是怕他又來多人運動，攪亂一池春水，或是因為蓋了這奇怪的小游泳池，因載重增加而導致房子下塌、地震更晃動、增加漏水機會。他算是惡鄰居嗎？目前還不算，但偷偷施工就讓人很討厭，你不能全部走合法路線嗎？ 如果真的完工了，真... 由 Sway房市觀測站發佈於 2020年11月30日 星期一

最後，Sway也不忘稱讚台北市長柯文哲，「台北市有一堆法規，真的比較嚴格且正確」，而其中的一項就是，房屋移轉時要出具無違建證明，所以如果小豬蓋了又要賣屋，就看有沒有建築師願意簽這個證，早有建築師被重罰的紀錄喔。」

(中時新聞網)