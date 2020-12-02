行政院長蘇貞昌昨（1）日接受國民黨立委蔣萬安質詢萊豬問題時，自稱對屏東很熟、上周才去訪問當地養豬相關業者，更主動點名有去「信功實業公司」拜訪，指信功老闆還是國民中常委，「他很支持欸」。國民黨文傳會副主委黃子哲今公布影片，指出蘇連說三大謊：第一，蘇拜訪日是11月19日而非上周；第二，信功董事長楊博仁人在國外根本不在現場；第三，信功總經理楊旻叡所感謝的，是政府上的口蹄疫功勞而非萊豬政策。黃痛批，蘇到國會殿堂上撒野又撒謊，可謂囂張跋扈到極點。

黃子哲2日凌晨1時許在臉書發文，表示蘇貞昌連神明都敢騙，在國會殿堂公然說謊、製造假訊息，也算是「真情流露」，「白賊昌」絕非浪得虛名，也教壞了行政院前發言人丁怡銘這個「年輕人」。

黃子哲指出，蘇貞昌連說了三大謊。第一，蘇去拜訪信功實業公司舉行的銷日封櫃儀式，時間是11月19日而非上周；第二，信功董事長楊博仁確實是國民黨的中常委，但他人當日根本不在現場，身為兒子的信功總經理楊旻叡，致詞時也特別說明父親人在國外；第三，蘇宣稱信功很支持他們，言下之意是信功很支持他們的萊豬政策，但其實楊旻叡當日所感謝的，是政府在口蹄疫上的功勞，根本與萊豬無關。

針對蘇貞昌說的三大謊言，黃子哲直言：「蘇貞昌過去罵謝長廷奸巧，沒想到他自己也如此狡詐，幸好2008年謝蘇配落選，沒讓奸人得逞。」黃強調，蔣萬安為怕豬農被民進黨政府查水表，故在回應蘇時稍有遲疑、語塞，就讓蘇得意忘形，甚至連台下的民進黨立委也歡欣鼓舞，可見若蘇貞昌是壞，那些民進黨立委們就是傻，「過去自己也做過同樣的事，怎麼好意思笑別人」。

黃子哲舉例，民進黨立委趙天麟過去曾質疑時任副總統的吳敦義政治獻金有問題，民進黨立委管碧玲曾爆料馬政府的閣員有綠卡等，當時他們二人也都沒透露「消息來源」；如果民進黨在揶揄蔣萬安，不也等於在恥笑自己？況且蔣還公布了他去屏東看豬農的影片，比民進黨立委們真實也負責多了。

黃子哲抨擊：「蘇貞昌希望在野黨不要再杯葛，讓他到立院報告備詢，但放行結果卻是蘇貞昌繼續在國會殿堂撒野又撒謊，囂張跋扈到極點。」黃呼籲蘇好好直球對決人民所關心的，萊豬進口對食安、健康、產業的衝擊與配套措施，別只會耍嘴皮又東牽西扯。當年蘇送給謝長廷的一句話「長廷兄，轉移焦點，也不能改變涉案的事實！」應該轉送給蘇自己才對。

(中時新聞網)