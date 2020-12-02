據六都公布的買賣移轉資料顯示，11月六都的買賣移轉棟數為2.46萬棟，較上月增加13%，且較去年同期大增25%，交易量增加一方面除了買氣仍維持高檔外，11月地政機關工作天數較10月多出1成，可辦理更多的案件帶動移轉棟數增加，以目前增加的幅度推估，全年可望站上32萬棟，創下2014年以來的新高量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，11月六都的買賣移轉棟數達到2.46萬棟，12月工作天數又比11月多出約1成，地政機關有更多時間可辦理過戶，同時今年第四季買氣又維持在相對高檔，推估全年移轉棟數可望超過2014年的32萬598棟，也說明今年買氣也是2014年以來最熱絡的一年，今年初房市雖受疫情干擾，但受惠國內控制得當，加上降息後房市快速回穩量增，帶動過去幾年的觀望買盤逐漸回籠，不僅第三季淡季不淡，第四季也維持傳統旺季的交易熱度。

若以11月單月與去年同期相比，六都會區交易量增加24.9%，其中台北市年增36.5%，新北市年增19.7%，桃園市年增9.0%，台中市年增53.4%，台南市年增13.1%，高雄市年增20.3%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，11月各都交易數據紅不讓，台中以年增幅達53.4%奪冠，主要受捷運利多及好市多開幕帶動，北屯區買氣尤其熱絡，11月交易量衝破千棟里程碑，佔比更高達全市的五分之一，由於北屯區各重劃區推案蓬勃，往後陸續交屋將使買賣移轉棟數於在高處盤旋，因此冠軍寶座短期內難以撼動。

進一步觀察今年前11月六大都會區建物買賣移轉棟數較去年同期增加6.8%，其中台北市年增10.8%，新北市年增4.9%，桃園市年增14.1%，台中市年增11.1%，台南市年減1.4%，高雄市年減0.6%。永慶房屋業管部協理謝志傑說，今年受到新冠肺炎影響，上半年的交易量疲弱，累積年增率一度呈現負成長。但隨著國內疫情逐漸受到控制，再加上低利率環境、寬鬆貨幣政策，以及上半年的遞延性買盤陸續出籠，房市交易轉趨熱絡，全台買賣移轉棟數累積到10月底為止已達26萬棟，若是未來政經情勢沒有太大的變化，交易量維持每月3萬棟的熱度，全年買賣移轉棟數有望達到32萬棟，續走「量增價穩」的格局。

(時報資訊)