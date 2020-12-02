誠品生活(2926)布局3年的全通路計畫正式上線，「誠品線上eslite.com」重新開站，除了未來將提供200萬種全台最豐富書籍、精選全球首發文具，還有慧眼獨具的歐美日生活風格選品。董事長吳旻潔指出，誠品線上明年目標成為全通路飛輪，可以將所有通路連接，打通過去斷裂的環節，預期將會達到舊版網站誠品網路書店的3倍流量，電商營收每年以兩位數成長為目標。

誠品董事長吳旻潔指出，藉由「誠品線上」的推出，讓誠品線上線上更完整，把過去30年沒有認清、沒有做好的部分都順利整合、連結。希望明年開始從「全通路平台時代」進入「全通路飛輪時代」，未來會持續轉動、良性循環的展開。

誠品線上還提供米麵食品、衛生清潔等10大優質民生用品、全台逾30家安心小農等，共規畫9大館別、擴增千幅展示版位直觀選購，3步驟快速下單，網頁承載流量無上限，回應速度也較之前快3倍。為了打通全通路，誠品物流轉型全新倉儲型物流，結合機器人快速理貨自動化設備及多樣化物流配送，大幅提升到貨速度，為顧客全年無休365天提供配送服務。

「誠品線上eslite.com」串連誠品全通路，提供虛實整合購物體驗，除了在線上遊逛，在誠品各家實體店點未來也能利用「OMO虛實整合購物」掃瞄下單，宅配到府免提貨，同時可享專屬優惠推薦，線上同享實體折扣。

(時報資訊)