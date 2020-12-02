宏遠證(6015)為提升業務規模，規畫以受讓方式取得小型專業經紀商光隆證券經紀業務及相關資產設備，申請案獲金管會核准，成為近5年來第9件券商合併或受讓業務的整併案，預計明年完成受讓後，全台專營券商家數將降至67家。

宏遠證5月7日召開重訊記者會，宣布董事會通過擬採受讓方式，以3500萬元取得光隆證券經紀業務及相關資產設備，並於6月24日股東會提請表決通過。雙方於7月10日完成營業讓與簽約，並向金管會申請取得核准。

光隆證1989年成立開業，為花蓮地區首家券商，僅有1處據點。公司經營型態單純且獲利表現佳，近3年平均稅後淨利達3008.4萬元。2020年前10月自結稅後淨利2841.9萬元、年增達81.13％，每股盈餘（EPS）1.42元，優於去年同期0.78元。

宏遠證10月自結稅後淨利287.2萬元、年減88.5％，每股盈餘0.01元，低於去年同期0.07元，但較9月稅後虧損2874.7萬元、每股虧損0.08元轉盈。由於業外收益年減77.15％，前10月稅後淨利1.04億元、年減15.02％，每股盈餘0.31元，低於去年同期0.35元。

證期局副局長蔡麗玲表示，宏遠證受讓光榮證的基準日訂為明年2月17日，屆時光隆證現有據點將成為宏遠證花蓮分公司，屆時宏遠證經紀業務據點將增至10處，市占排名維持第31名不變、市占率估自0.65％提升至0.7％。

此案亦為近5年來第9件券商合併受讓案，先前分別有2016年富達投信承接富達證、永豐金證併購台工銀證，2017年豐農證承接豐德證，2018年元富證承接萬通證、犇亞證承接鑫豐證、光和證承接信富證，以及今年光和證承接金港證、國票證承接大鼎證。

宏遠證先前指出，收購光榮證將使公司營運版圖擴大至花東，可望提升經紀業務市占率與績效表現，對整體營運將有正面助益。加上宏遠證在投顧、承銷等部門更完整的系統化資源協助下，長期深耕花東地區能真正發揮1加1大於2的營運規模拓展效益。

(時報資訊)