金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2020年前三季新契約保費3767.78億元、年減5％，衰退幅度較前8月7％減少，主因7月起買氣暴衝的美元保單一枝獨秀，在熱度持續下維持雙位數成長動能。而澳元及人民幣保單買氣則續疲，但整體衰退幅度未見明顯擴大。

金管會統計，前三季投資型外幣保單新契約保費1012.67億元、年減21％，較前8月衰退27％收斂，傳統型外幣保單新契約保費2755.11億元、年增維持3％。前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法巴、安聯人壽，傳統型外幣保單則為南山、中國、新光人壽。

美元保單前三季新契約保費124.81億美元、年增達15％，成長幅度較前8月12％擴大。其中，投資型保單31.64億美元、年增達15％，成長幅度較前8月5％顯著擴大，傳統型保單93.17億美元、年增15％，持平前8月表現。

對於美元保單銷售一枝獨秀，金管會官員分析，主因美國經濟自5月起持續好轉，失業率下降、個人消費支出提升加上新台幣強升，均帶動美元保單銷售熱度。前三大業者方面，投資型美元保單為國泰、法巴、富邦人壽，傳統型美元保單為南山、中國、國泰人壽。

澳幣保單前三季新契約保費4.04億澳元、仍年減達62％，幅度持平前8月狀況。其中，投資型保單1.84億澳元、年減達47％，幅度持平前8月狀況，傳統型保單2.2億澳元、年減達70％，衰退幅度較前8月68％持續擴大。

人民幣保單前三季新契約保費8.15億人民幣、年減達83％，幅度持平前8月狀況。其中，投資型保單6.12億人民幣、年減達87％，幅度持平前8月狀況，傳統型保單2.03億人民幣、年減達24％，衰退幅度較前8月18％進一步擴大。

前三大業者方面，投資型澳元保單為國泰、安聯、法巴人壽，傳統型澳元保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法巴、台灣、安聯人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、國泰、中國人壽。

(時報資訊)