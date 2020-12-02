富邦金旗下北富銀核心系統升級後出包，致使ATM及網銀無法順利運作，金管會1日公布裁罰結果，認為相關作業缺失有礙健全經營之虞，惟考量北富銀已查明事發原因，並採行改善措施及持續監控系統運作情形即時應變，僅予以糾正、未裁處罰鍰。

北富銀利用國慶連假進行核心系統升級，惟正式上線後出現穩定性問題，因新核心系統連結周邊系統的銀行企業匯流排（ESB）系統效能問題，致使ATM及網銀在10月11、12日屢傳無法順利運作，北富銀亦對此通報重大偶發事件。

金管會認為，北富銀辦理銀行資訊系統轉換，上線前未完善規畫及評估新核心系統與周邊系統設定，致系統轉換完成後因周邊系統介接問題發生交易異常情事，顯示有未完善辦理系統轉換前的規畫、評估、測試及檢覈等作業缺失，有礙健全經營之虞。

不過，考量北富銀已查明事發原因，並採行改善措施及持續監控系統運作情形即時應變，金管會爰依銀行法規定予以糾正、未裁處罰鍰處分。

(時報資訊)