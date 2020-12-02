因應5G時代高頻寬、低延遲、大連結服務需求，電信營運商和內容服務業者大量建置雲機房，而雲機房大頻寬互連需求，帶動光通訊高速網路建置熱潮湧現，為確保電信營運商能夠取得高可靠度的設備提升整體產品品質、各設備製造商能提供符合國際規範之優質產品爭取國內及國際客戶訂單，中華電(2412)TLTC與緯創(3231)NTC決定策略聯盟提供5G核網高速網路光通訊設備驗證、測試服務。

緯創在今年11月成立了網路測試中心(NTC)，配有當前網通/光通訊測試設備先進測試儀器(包含IXIA、VIAVI、EXFO與Calnex)，支援10M~400G的網速並能在Layer1～Layer7等網路階層進行測試。其中400G更支援最大32port同時進行Layer2以上的測試；不僅如此，因應5G快速的發展趨勢，NTC也配置了Calnex Paragon-Neo測試平台，最高可支援100G網速並供5G核網設備進行高精度時間校準測試。

中華電信研究院測試中心(TLTC)，自民國84年起就是通過財團法人全國認證基金會(TAF)評鑑認可的合格實驗室，測試範圍包括數位機上盒、光纜/光纖、行動增波器、NB-IoT物聯網設備、光通信終端設備型式認證，行動APP資安檢測以及軟體安全性、可靠度與效能測試；隨著5G技術與物聯網資安的演進，TLTC於今年完成5G 新無線電規範NCC IS2051與PLMN12測試能量建立，同時成為台灣資通產業標準協會認可的物聯網資安合格檢測實驗室，伴隨台灣產業發展，提供專業服務。

本次雙方透過策略聯盟與深層技術合作，借重TLTC的電信營運測試經驗與NTC先進高速光通訊網路儀器與技術，幫助電信運營商與設備製造商提供更完善、可靠與高效能的技術服務，強化夥伴生態圈，引領台灣高速光通訊產業發展。

(時報資訊)