小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(2日）財經重點。

【1】中壽百億神單 12月降息

四個月就賣破百億元。中國人壽7月1日後推出美元利變終身壽險金美好，宣告利率2.95％，橫掃壽險市場，7～10月合計賣破百億元，遙遙領先其他壽險公司的美元保單，但這張保單12月宣告利率確定降5基本點（1基本點是0.01百分點），宣告利率降為2.9％。

【2】EUV設備搶輸台積 三星跳腳

三星電子近期為爭搶極紫外光（EUV）設備，高層頻頻傳出密訪ASML。繼三星電子副會長李在鎔（Lee Jae-yong）10月親自赴荷蘭拜會ASML執行長Peter Wennink後，又再度傳出Peter Wennink近期回訪三星，洽談EUV設備採購事宜，展現三星要跟台積電爭搶半導體先進製程市場決心。

【3】天量後必有天價 8檔領漲

台股前一日成交值突破4,000億元，創下歷史天量，依照過往經驗顯示，台股天量後必有天價可期，包括亞德克-KY、台達電等8檔個股，股價已率先創下歷史新高，成為盤面領頭羊。

【4】廣達筆電出貨 明年喊增三成

筆電、Chromebook需求動能持續釋出，廣達繼今年筆電出貨量將以超過6,000萬台、創下30年來歷史新高之後，供應鏈傳出，廣達內部預估明年筆電出貨量將挑戰8,000萬台大關，比今年出貨量大增三成，續創歷史新高。

【5】兩款新冠疫苗 歐洲申請許可

美國製藥大廠輝瑞與德國生技公司BioNTech（BNT） 周一（11月30日）表示，已向歐洲藥品管理局 （EMA） 提交新冠疫苗授權申請。另外美國生技業者莫德納也在同一天向美、歐主管機關申請疫苗的緊急使用授權。

(中時新聞網)