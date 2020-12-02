用中空的燒餅夾著豆干肉作餡，是遠東集團董事長徐旭東最家常吃法，如今在〈逺東Cafe'〉嘗得到。（圖／姚舜）

香格里拉台北遠東國際大飯店自助餐廳〈遠東Cafe'〉改裝，為迎合國人喜好，新設「海鮮餐檯」提供多樣蝦蟹魚貝海鮮供客人吃到飽。（圖／姚舜）

斥資8000萬元改裝的方〈遠東Cafe'〉自助餐廳，「海鮮餐檯」上單是螃蟹就有7種以上選擇。（圖／姚舜）

生魚片和握壽司是國人嗑Buffet時最愛，〈遠東Cafe'〉改裝後沒讓吃貨失望。（圖／姚舜）

將對切的燒餅填入熱騰騰、帶著鍋香鑊氣的〈豆干肉絲〉當餡料，這其實是很經典的「常民美食」。如今，這吃法則進到了香格里拉台北遠東國際大飯店全新換裝的Buffet自助餐廳〈遠東Cafe〉的自助取餐檯上，要求這麼做的則是飯店投資業主、遠東集團董事長徐旭東。餐廳主管透露，老闆指示，「不能沒有家常菜」，於是，〈辣子雞丁〉、〈沙茶牛肉〉、〈回鍋肉〉、〈蔥爆牛肉〉，通通被列入〈遠東Cafe〉餐廳「台灣在地美食區」取餐檯上，食家饕客或吃貨來到這裡，甚至還嘗得到〈上海菜飯〉，而且可自由取食吃到飽。

為升級客人用餐體驗並強化競爭力，香格里拉台北遠東國際大飯店利用防疫期間自8月下旬開始為〈遠東Cafe〉全面改裝，如今大手筆斥資8000萬元「砍掉重練」的自助餐廳已換裝完成，以全新姿態重磅回歸，「台灣在地美食區」只是新餐廳12個主題餐區其中一區，除前述開胃下飯的「大亨小饌」非常接地氣，讓食家饕客也能看到大老闆「體察民意」的細心面，本周起開始試營運、預計12月16日正式開幕的〈遠東Cafe〉尚有許多新亮點與賣點，等待食家饕客和吃貨以口舌校閱。

炙燒比目魚鰭邊肉、日本和牛，以及北海道大干貝，〈遠東Cafe'〉壽司檯上的炙燒握壽司食材用料高檔。（圖／姚舜）

香格里拉台北遠東國際大飯店自助餐廳〈遠東Cafe'〉新設「炭烤區」，斥資200萬元引進大型Josper Grill密閉式炭火烤爐，並以直火炭烤出各種烤烤美味。（圖／姚舜）

〈遠東Cafe'〉的直火炭烤區上燒烤美食牛羊雞豬全部到齊，廚藝團隊並研發各種燒烤醬賦味添香。（圖／姚舜）

除牛羊雞豬直火炭烤外，〈遠東Cafe'〉Buffet餐廳「炭烤區」亦提供特大號炭烤肉腸滿足食客。（圖／姚舜）

〈厚切煙燻炭烤牛舌〉不再只是燒肉店專屬菜式，香格里拉台北遠東國際大飯店自助餐廳〈遠東Cafe'〉也吃到飽。（圖／姚舜）

從早餐到晚餐全日營運的Buffet自助餐廳， 通常是觀光飯店的「金雞母」，因市場競爭激烈，台灣觀光飯店的自助餐廳每一家其實多數已超越國際水平。但「舊不如新」是市場競爭法則，〈遠東Cafe〉因為新，所以得以傳遞「人無我有，人有我優」的體驗。

「一個取餐區，就等同一餐廳」，這是所有觀光飯店自助餐廳標榜欲追求的目標，〈遠東Cafe〉此次大規模全面換裝，除食材設備全面更新並升級，並做足功課研究台灣Buffet控消費喜好，並以具體對策回應需求，不只改得很徹底，也希望改得到位。

「海鮮區」與「炭烤區」就是回應市場需求做的全新配置。國人嗑Buffet，優先鎖定目標 就是海鮮，全新的〈遠東Cafe〉將「海鮮區」放大，取餐檯上魚蝦蟹貝、「軍容壯盛」，舖好舖滿、選擇多樣，菜色冷熱兼備、口味東西俱全，吸睛度破表。長達六呎的大型波士頓龍蝦水族箱，也是為龍蝦控而設，客人只要加價558元即可加購一整隻波士頓活龍蝦，現場將活龍蝦撈出，再由廚師依個人喜好口味烹調料理，此「眼見為真」的龍箱水族箱為市場首創。

直火炭烤在國際餐飲業掀起食尚，〈遠東Cafe〉 洞察食趨設立「炭烤區」，大手筆斥資兩百萬採購西班牙國寶級的烤爐Josper Grill，號稱為目前國內最大Josper Grill烤爐有三層層架，牛羊雞豬魚等食材在烤架上一字排開，並在炭火中加了龍眼木直接炭烤，熊熊火焰極盡撩撥食慾能事，烤好的牛羊雞豬在取餐區上陳列，肉慾橫流、非常壯觀。

〈遠東Cafe'〉的「手工麵點區」，麵點主廚馮永田每日午、晚餐都用精彩演出「甩麵秀」。（圖／姚舜）

遠東Cafe'〉的〈牛肉麵〉，除牛肉與湯頭均美味，麵條是手工刀削麵，口感彈Q富嚼勁。（圖／姚舜）

〈遠東Cafe'〉訂製了六呎的大型波士頓龍蝦水族箱，加價558元即可加購享用一整隻波士頓活龍蝦。（圖／姚舜）

在台北遠東國際大飯店〈遠東Cafe'〉嗑Buffet，加價購波士頓活龍蝦，可任選起司焗烤、碳烤龍蝦佐澄清奶油，或以中式辣醬爆炒烹調料理。（圖／姚舜）

〈遠東Cafe'〉的「日式天婦羅串炸區」，標榜比照高級日本料理店的技法炸製天婦羅，功夫看得見。（圖／姚舜）

「現點現做」已是五星級Buffet餐廳的「標配」，〈遠東Cafe〉的「日本料理區」、「天婦羅串炸區」、「鐵板區」、「炭烤區」等，時時都可看到廚師現場料理的畫面。「手工麵點區」則完整體現時下餐飲美食追求的「儀式感」。

〈遠東Cafe〉的「手工麵點區」堪稱全台五星飯店Buffet餐廳「獨家亮點」，拜師取經自西安著名「麵點王」，廚藝資歷完整的麵點主廚馮永田，現場揉麵、拉麵、甩麵、切麵、削麵，展現精湛到位麵點功夫且「秀感十足」，讓人嘆為觀止。大師做出的麵體，形色立體、口感札實有韌性，好吃極了。非吃不可的〈山西刀削牛肉麵〉，以牛腩和鮮蔬熬煮高湯，並搭配蔥段、薑片、蒜末、精選香料，湯鮮濃、肉柔嫩，麵有勁道，聽說也是「董事長最愛」。

〈遠東Cafe'〉自助餐廳的「日式天婦羅串炸區」，每個餐期提供至少7款以上經典天婦羅及關西串炸。（圖／姚舜）

〈Roast Beef〉在所有吃到飽餐廳都是「要角」，台北遠東國際大飯店自助餐廳〈遠東Cafe'〉的〈Roast Beef〉除用料高檔，烤功與調味亦極具水準。（圖／姚舜）

〈遠東Cafe'〉改裝後，吃得到〈香宮〉招牌美食〈果木掛爐烤鴨捲餅〉。（圖／姚舜）

香格里拉台北遠東國際大飯店自助餐廳〈遠東Cafe'〉的「亞洲風味料理區」，正宗馬來西亞的〈沙嗲〉可無限取食吃到。（圖／姚舜）

〈遠東Cafe'〉的「亞洲風味料理區」，食客可以印度咖哩配印度烤餅。（圖／姚舜）

〈遠東Cafe〉各餐區都充分體現「豐儉由人」的精神，在「繽紛甜點區」，有法式〈爆漿熔岩巧克力蛋糕〉，也有香港街頭庶民小吃〈雞蛋仔〉；有〈比利時格子鬆餅〉，也有港式〈迷你小煎堆〉，另還有各種味道的哈根達斯冰淇淋和阿爾卑斯山瑞士鮮乳霜淇淋，吃在嘴、甜在心，選擇多樣，像個小型甜點專賣店。

〈遠東Cafe〉大變身大換裝後，展現了志在成為「Buffet名勝」雄心企圖，此次改裝的另一獨家亮點是，除早餐、午餐、下午茶、晚餐外，每晚8點特別增設「晚晚餐」時段，用餐價格76折起，適合小資上班族工作後，用美食搞賞一天的辛勞。

〈遠東Cafe'〉自助餐廳的「繽紛甜點區」，香港庶民街頭甜點〈雞蛋仔〉與法式〈爆漿熔岩巧克力蛋糕〉並列，豐儉由人、選擇多樣。（圖／姚舜）

除西式甜點外，〈遠東Cafe'〉自助餐廳的「繽紛甜點區」亦有多種中式甜點可供選擇，精緻小巧、非常誘人。（圖／姚舜）

除西式甜點外，〈遠東Cafe'〉自助餐廳的「繽紛甜點區」的甜點，多數採個人化分量製作，並以蛋糕櫃保鮮。（圖／姚舜）

遠東Cafe'〉，設有氮氣咖啡機和自動冰淇淋機，食客可以嘗到阿爾卑斯山的瑞士鮮乳霜淇淋。（圖／姚舜）

〈遠東Cafe'〉，斥資8000萬元全面改裝後，取餐區與用餐區皆煥然一新。（圖／姚舜）

位在香格里拉台北遠東國際大飯店6樓的〈遠東Cafe'〉自助餐廳，可以俯瞰遠企購物中心。（圖／姚舜）

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