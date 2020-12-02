民進黨近來為了護航萊豬進口的政策，無所不用其極，也因此引發多個烏龍案件，從前行政院發言人丁怡銘的「牛肉麵之亂」，到桃園市議員王浩宇指控家樂福美牛遭賣場貼出檢驗報告打臉；昨(1)日行政院長蘇貞昌在質詢時表示「信功實業肉品公司」支持萊豬政策，當晚就遭到該公司駁斥；護航後遭打臉的狀況一樁又一樁，讓人不禁搖頭。

就有網友在論壇上發文指出，民進黨現在是不是跟民間企業有仇？為了護航美國萊豬進口，瘋狂牽扯國內食品業公司，不是拿美國牛轉移焦點，就是莫名其妙「被擔保」、「被支持」，搞得那些企業都得忙著在第一時間出面否認，而如果有人刻意扭曲、誤導民眾，恐怕相關公司商譽會受到難以彌補的影響。

該網友表示，這些商家、企業大多都跟政治扯不上邊，卻都被蘇內閣護航萊豬拖下水，從小商家、大賣場到貿易商，沒有人能夠倖免，這讓該網友不禁想問，為何蘇內閣沒辦法就政策面回答、以理服人就好，一直燒商家到底是在做甚麼？「他們也只想乖乖做生意而已啊！」

該文章引來起他網友的討論，紛紛表示「綠色文革阿，拿人民開刀，多搞幾次就沒人敢抗議美豬了」、「人民革命、商家死去」、「安拉隔天查稅」、「這就是817期待的轉型正義」、「下次可能要說台積電也支持萊豬了」、「就要找廠商代言萊豬啊，只是一直被打臉，臉皮超厚」。

(中時新聞網)