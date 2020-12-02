「字母哥」阿提托康波( Giannis Antetokounmpo)本周開訓前接受希臘節目專訪，他提到總冠軍賽與MVP，以及他的對手詹姆斯(LeBron James)。事實上阿提托康波非常崇拜詹姆斯，「LeBron是世界最強的球員，MVP是另外一回事，我知道他仍是最強的，也是我的偶像，他在聯盟打17年了。」

詹姆斯自認今年MVP選票太少而不滿(不是因為沒當選, 而是第一名選票太少)，阿提托康波則表示他絕不會那樣。「如果有個人不知從哪跳出來拿走MVP，我也不會生氣，拜託，我7年前還在希臘打二級比賽，我怎麼可能會為了失去NBA的MVP生氣？」

阿提托康波表示，如果詹姆斯、杜蘭特(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)這些人願意來公鹿和他組隊，他會張開雙臂歡迎。「我不在乎自己是球隊老大、老二、或是老三。」換言之，阿提托康波不介意公鹿成為超級球隊，畢竟這是籃壇趨勢。

然而阿提托康波表明他不會主動去促成這種事，「我不著急，為了總冠軍我可以打到40歲。我的角色只是打球，我不會為球隊做決定，我不能擅自決定隊友的生涯。」對於自己的戰力強化，他認為還要提升三分球、罰球命中率以及中距離的攻擊能力。

(中時新聞網)