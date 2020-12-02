歐陽靖因為新冠肺炎肆虐，從日本回到台灣待產，兒子「新醬」出生後更與母親譚艾珍「島內移民」到台南，不過如今卻傳出她與分隔兩地的老公RK，不僅IG彼此取消關注，還疑似為了育兒問題起了爭吵，婚姻似乎亮起紅燈。

根據《鏡週刊》報導，歐陽靖10月初還常在老公的每張作品上面按讚，甚至還會在台灣替他宣傳作品，RK也幾乎會在歐陽靖每則貼文留言表示意見，如今夫妻倆卻被爆料退了彼此追蹤，相較過往熱情的公開互動，如今似乎冷卻許多，也讓外界推測夫妻倆感情疑似出現摩擦。

歐陽靖曾在IG分享一則育兒貼文，她提到：「我仍很慶幸自己當初選擇回台灣，新醬的爸爸將從此留在日本專心工作，新醬不知道要等到幾歲才見得到爸爸？」更感嘆或許這個孩子存在對老公而言似乎太虛幻，更爆料老公甚至連自己大肚子的樣子都沒看過，直言：「也決定不來台灣探望我們了」，聽起來讓人為之鼻酸，似乎也嗅出感情出現裂痕。

此外，歐陽靖曾透露與老公相識過程，一開始兩人語言不通連溝通都有難度，後來正式交往後，她更為失婚過一次的老公搬到東京，並且以結婚為前提交往，不過交往期間一度吵到離家出走，中間更經歷一次流產和兩度懷孕，兩人才正式辦理登記。

(中時新聞網)