台股近兩日大跌後大漲，適逢美股3大指數齊揚，法人認為，台股有機會挑戰14000點大關，但選股不必然追隨漲多的高價權值股，反而可留意落後補漲的低基期股票。

道瓊工業指數上揚185.28點或0.63%，以29823.92點作收。標準普爾指數上漲40.82點或1.13%，收在3662.45點。科技股那斯達克指數上漲156.37點或1.28% ，收12355.11點。

台股昨天收在13885.67點，大漲162.78點，成交值新台幣2590.7億元，擺脫11月30日尾盤因指數編纂公司MSCI（明晟）半年度調整生效而重挫的陰霾。

工業電腦廠樺漢昨天晚間發布重大訊息指出，與旗下子公司AIS（開曼）將進行股份交換，完成後樺漢將持有AIS（開曼）100%股權，共同布局機器視覺及人工智慧（AI）應用市場。

燁輝昨天公告指出，為活化公司資產，董事會決議出售屏南工業區土地，土地面積約1萬3463坪，以每坪約5萬1965元售出，交易總金額6.99億元，預計處分利益約5.38億元。

台船昨天法說會指出，目前在手訂單達900億元，由於資本額太低，恐不利於承攬大型業務，將辦理增資，增資後資本額將達100億元，將持續拓展國艦國造、離岸風電業務，力拚明年轉盈。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，面對14000點心裡關卡，投資人近關情怯，雖然考量高價股有上游半導體產業缺貨等利多，但畢竟股價已漲多，近期還是可留意壓抑較久的低基期股票，這些股票甚至可能成為集團年底作帳的標的。（編輯：趙蔚蘭）1091202

(中央社)