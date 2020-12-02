近年健康意識抬頭，標榜「無糖」的飲食產品相當受到消費者青睞。有民眾分享全聯一款果醬，強調完全沒有加糖，且從法國原裝進口，價美物廉，被網友推爆！不過也有網友指出，所謂不加糖，是指沒有添加人工糖，果醬本身仍有果糖，不宜多吃。

這款果醬一罐約284克、售價130多元。原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享，強調果醬完全沒有加糖，不僅從歐洲來的，價格更是可以。

有網友附和，吃過這家果醬，就不會想再吃化學製的果醬了，「這牌子好吃」、「以前在澳洲住過，是生活必備品」、「野莓口味最好吃，還可以拿來沾豬肉」。

不過有網友持保留態度，因果醬若未含糖，不容易保存，「別被騙了！只是不加人工糖，果糖成分也很甜」、「這款我吃過，真的很甜」、「只吃兩次覺得太甜，放冰箱放到過期」。

根據網友介紹，該款果醬產自法國南部，法國南部又盛產葡萄。一次大戰後，砂糖價格昂貴，製作果醬的工廠苦無糖可用，便聽從長輩建議，把葡萄汁加入果醬內，做為甜度調整，也因此，才會出現網友說的「沒加糖、純天然、很甜」。

(中時新聞網)