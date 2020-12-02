12月1日是高雄市長陳其邁上任滿100天的日子，陳發表長文感言，細數包括仁武產業園區動土、橋頭科學園區將選地設廠、國內外大廠投資高雄超過1000億、台郡公司擬再投資100億並增加3000個工作機會、預算短差創下十年新低等重大政績，表示自己與團隊在有限的人生中，為城市無窮的未來做準備，並誓言用100天來與大家共同書寫高雄未來發展的歷史。

陳其邁1日深夜11點在臉書發文稱，在上任這100天的日子裡，他和市政團隊在有限的人生中，為城市無窮的未來做準備，把握每一分一秒，做好每一件市民關心的大小事。陳表示「高雄正在進步」，包括仁武產業園區動土、橋頭科學園區預計2021年底選地設廠、投資高雄事務所揭牌、5G AIoT國際大聯盟成立、國內外大廠投資高雄超過1000億，就連預算短差也創下了十年新低。陳指出，就在上任滿100天的這天，台郡公司告訴他已經在和發又加碼選購六公頃的土地，準備再投資100億，增加3000個工作機會；同時，國際會展年會也順利舉辦，下一個世代的產業都匯聚港都。

高雄不僅「正在進步」，陳其邁也強調「高雄正在進步」，包括輕軌二階復工、捷運紅線延伸與黃線加速進行、國道七號與高屏東西向第二條快速道路推動中、前鎮漁港改建、橋頭岡山再生水廠啟動、農業保險加碼20%、勞工自治委員會與新住民會館成立、逍遙園與左營舊城護城河修復、首創24小時夜間托育服務與高齡整合長照中心、擴增36處社區關懷據點等建設，不僅讓城市交通更加安全便利，也體現對人民生活的照顧，及對這座偉大城市歷史的尊重。

對於上任的這100天，陳其邁認為過得非常快，而且這100天也決定著高雄全球產業鏈重組的國際局勢下，未來100年的發展。陳感性表示：「我們正站在歷史的轉折點，接受市民的託付，更要謙卑的面對民意，共同推動這座偉大城市的進步。無論我們來自何方，高雄是我們禍福與共、生死相依的故鄉；共同面對的挑戰，我相信，我們會攜手共創美好未來。」

(中時新聞網)