投資人押注新冠疫苗很快就會施打，中國製造業數據也讓投資人對經濟迅速復甦更有信心，美國國會也有希望就經濟刺激達成協議等利多帶動美股走強，終場美股四大指數均呈現上漲，漲跌幅介於+0.63%至+1.74%，其中費半指數漲幅最大，台積電ADR上漲3.96%，聯電ADR上漲4.07%。

量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

（2）、均線：下檔支撐為13,600點附近，上檔壓力為14,000點附近。

（3）、技術指標：日KD向下開口收斂，提防短線再度回測。

櫃買指數上漲0.74%，收在177.93點。短線支撐為175點附近，壓力為180點附近。

觀盤重點，台股周一因MSCI調降台股權重效應，導致出現帶量長黑，周二重新站回5日線，短線上我們認為行情很大機會進入高檔震盪，投資人在操作上切勿過度追高，必須留意外資後續進出動向。

選股佈局上，採分散類股佈局。選股方向可留意被動元件、矽晶圓、TWS、觀光、造紙、塑化、鋼鐵等。

(時報資訊)