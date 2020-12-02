台達電(2308)集團數位監控解決方案廠-晶睿通訊(3454)宣布成立台灣技術客服中心，除了延續台灣研發、設計、製造的優勢，亦展現經營台灣市場、品牌及在地服務的決心，晶睿通訊總經理廖禎祺表示，晶睿專注在本業並且調整體質，強化MIT、部署自動化生產，明年業績應該會比今年好。

因應中美貿易戰，晶睿積極強化台灣製造，部署自動化生產，藉由台達經驗和資源，預計2021年第一季前完成專業安防攝影機的第一條自動化生產線，除了延續台灣研發、設計、製造的優勢，晶睿通訊亦成立台灣技術客服中心，導入數位雲端客服管理系統，進行紀錄、追蹤、分析、以及統計客服成效，希望能更貼近使用者需求，並以台灣作為客服示範據點，複製成功經驗於全球市場，打造在地化的服務體驗。

晶睿通訊業務營運部經理黃志揚表示，台灣是公司研發技術總部，也是深耕台灣市場的重要據點，成立台灣技術客服中心，對外代表公司能第一線貼近使用者的需求，把服務做好，對內我們可以快速收集產品回饋，優化產品與系統的開發，更重要的是達到即時協助客戶、縮短等待時間、提高客戶滿意度，透過一對一客服專線，提供常見問題的解決方法以及技術諮詢，完善台灣在地服務。

晶睿通訊技術客服中心服務產品包括：晶睿通訊VIVOTEK品牌安防系統產品，網路攝影機、網路錄影機(NVR)、影像管理軟體VAST 2、雲端服務VIVOCloud、應用軟體iViewer的產品與系統之使用及安裝說明、產品與系統疑難排解及初步故障排除，以及產品與系統技術諮詢服務。

展望明年，廖禎祺表示，雖然今年整體市場受到新冠肺炎影響，海外市場也因為不預期的隔離政策而受到影響，但晶睿專注在本業並且調整體質，包含因應疫情有效控制費用、導入IT遠端辦公工具及相關資安措施，強化MIT、部署自動化生產，希望為明年疫情趨緩後預期的業務成長後的產能有所準備，也降低因為疫情而人力受到影響的不確定風險，預期明年業績會比今年好。

(時報資訊)