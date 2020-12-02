大陸草根男演員王寶強2016年自曝被戴綠帽，稱妻子馬蓉和經紀人宋喆存在「婚外不正當兩性關係」，離婚官司去年落幕。近來網上頻傳馬蓉有意出道，昨(1日)馬蓉曬出空氣瀏海新近照，寫下：「向著未來繼續出發」，不知是妝容還是髮型改變所致，馬蓉五官看起來更精緻，網友也喊第一眼認不出來。

王寶強11年前娶校花妻子馬蓉，兩人生下一子一女，集滿好字，本是外界羨慕幸福家庭，4年前王寶強自曝家醜，決定跟馬蓉離婚，歷經幾年法律戰後，去年法院將兒子扶養權判給王寶強，女兒則給馬蓉。而王寶強去年也爆帶新歡回家奔喪，處理母親後事，新女友被起底是世界小姐出身的馮清。

馬蓉曬新近照。（圖／翻攝自金耳朵兔子微博）

今年7月，傳出王寶強有意再婚，還有傳言指馬蓉在IG回應沒聽說，甚至自媒體報導：「得知王寶強將要結婚迎娶馮清，馬蓉暴跳如雷：我不同意」。馬蓉則澄清該IG帳號不是她的，她也不在意前夫是否要再婚，「麻煩以後那種臭魚找爛蝦的新聞炒作別帶我。不關心。現有的不實內容已經統一交給律師處理」。

粉絲喊第一時間沒認出馬蓉。（圖／翻攝自金耳朵兔子微博）

馬蓉更諷刺說：「演員靠作品說話，而不是靠炒作私生活無下限博眼球。非要炒作也與我無關，請不要再打擾我這個熱愛生活幸福的鐵憨憨」。昨馬蓉曬出自己仰望天空、皮膚白皙的美照，寫下：「2020最後一個月，別懈怠、別退縮，加倍珍惜、加倍努力，向著未來繼續出發。12月，你好！」為母則強，透露繼續為家人奮鬥努力的決心。

(中時新聞網)