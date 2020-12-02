國民黨立院黨團不滿行政院長蘇貞昌未對開放萊豬進口道歉，上周五在議場中丟豬內臟杯葛，事先放話「1打35」的台灣基進立委陳柏惟主動參戰，遭國民黨團總召林為洲秒KO。陳柏維昨被媒體追問起林為洲時，聲稱「我對雜碎的名字沒有什麼記憶」；國民黨前立委孫大千今早在臉書大酸陳柏惟「羞辱別人之前，先拿個鏡子照照吧！」

孫大千說，就算不是人才，也不必作賤自己，變成一個家喻戶曉的廢才吧！連立法委員都當的2266了，居然還有臉大言不慚，說自己是立法院的風紀股長，到底是哪根蔥啊！

他說，做人最怕沒有自知之明，搞不懂自己有幾斤幾兩重，明明只不過是跑龍套的小咖，還要充好漢裝警察；為了怕大家忘記自己的存在，硬要湊熱鬧去加入戰局，打不贏還要羞辱對手，被自己口中的雜碎3秒就KO了， 3Q委員不是連雜碎都比不上嗎？

孫大千指出，沒有戰力，就不要吹牛可以1打35，面子是大家給的，臉是自己丟的，可悲的基進黨，好不容易選上一席立委，竟然是這樣的貨色，就算不能成為舉足輕重的關鍵少數，也不必要變成搞笑吹牛的諧星丑角。

(中時 )