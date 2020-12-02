美系外資出具最新微星(2377)報告，小幅下修目標價，由180元下修到165元，但仍維持「加碼」評等。下修目標價的音因是受到包括CPU、 GPU、PMIC等上游零組件缺貨，恐影響出貨量。

外資指出，若從終端需求面和產業前景來看，依然是正面而有彈性。明年上半年微星的動能會優於往年，包括電競產業的成長以及微星本身新產品的銷售。NVIDIA在9月推出新一代RTX 30系列顯卡包含RTX 3090、3080、3070 GPU，市場需求優於預期，其中RTX3080更是供不應求，微星亦是受惠者之一。

外資指出，微星在今年第三季的毛利率走高，但因COVID-19造成貨運成本上揚，抵銷一部分高毛利率的亮麗表現。展望未來，由於供需依然吃緊，毛利率可望維在健康軌道上。

展望明年首季，外資估微星營收和今年Q4的旺季僅會有個位數的季減，主要是3大因素支撐淡季不淡：1.市場高端GPU持續推出，例如RTX 30的新系列；2.新電競筆電的出貨循環；3.主機板產品組合的升級。

微星第3季毛利率15.8%，季增1.42個百分點、年增2.46個百分點，營益率7.51%，季增0.77個百分點、年增1.71個百分點；前3季的毛利率14.68%、年增1.3個百分點，營益率6.69%、年增1.41個百分點。

(時報資訊)