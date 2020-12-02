後疫情時代，台灣人最愛的前10檔基金有那些？據大姆哥投顧統計，截至10月底，國人仍偏好債券型基金，在存量前十名中，有八檔是債券型基金、兩檔平衡型基金上榜、股票型基金則是完敗，無緣入列排行榜中；債券型基金中又以高收債、新興市場債基金最受台灣投資人喜愛，分別上榜了兩檔及三檔基金。

累計投資額前10名的基金分別為:聯博全球高收益債券基金，安聯收益成長基金，聯博美國收益基金，富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金，新興市場債券基金，鋒裕匯理基金新興市場債券，摩根環球高收益債券基金JPM環球高收益債券，PIMCO-多元收益債券基金，摩根多重收益基金 JPM多重收益(歐元)，鋒裕匯理基金策略收益債券。

在台灣人存量前十排行榜中，幾乎都是大家耳熟能詳的老面孔，包括高收益債券基金「聯博-全球高收益債券基金」、平衡型基金「安聯收益成長基金」、債券型基金「聯博-美國收益基金」。聯博全高收基金台灣人存量高達128億美元，且台灣人投資比例亦達65%；安聯收益成長基金台灣人存量則是達116億美元，而台灣人投資比例稍低，但也達44%；而聯博美國收益基金台灣人存量則是50億美元，台灣人投資比例也僅18%。

就報酬率而言，今年前10檔台灣人最愛基金的常勝軍，為安聯收益成長基金，該基金雖遭台灣投資人及全球投資人同步贖回，但今年績效是存量前十大基金中唯一保持正報酬的基金，有4.4%的成長。

(時報資訊)