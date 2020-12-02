全球最大電動車市場中國大陸動態受矚目，《網易》財經報導，11月銷售冠軍是上汽通用五菱汽車旗下宏光Mini EV完成3連霸，單月33094輛、單日最高破2000輛，都刷新大陸電動車銷量紀錄。該車款售價僅2.88萬至3.88萬人民幣(約12.7萬至17.1萬台幣)，超高CP值堪稱國民神車。

宏光Mini EV在9、10月銷量分別是14495、20631輛，也都是單月電動車銷量王，11月再爆量，也成今年唯一單月銷量突破3萬輛車款。該車今年改款版8月推出，20天就賣到近1.5萬輛，上市至今持續熱銷。

與其他電動車相較，價格和靈活性、停車便捷度是宏光Mini EV最大優勢。根據官方網站介紹，車長2.917公尺、車寬1.493公尺、車高1.621公尺，軸距1.94公尺、車重700至730公斤，是掀背雙門4人座，27匹馬力、最高續航力可達170至200公里。售價低廉外，每公里成本僅5分人民幣，年平均養護成本不到燃油車10%。

不過，該車省去中控螢幕娛樂系統，僅配有收音機，加速也缺爆發力而較為線性，最高時速只能到100公里，算是澈底針對代步需求量身打造。

銷售策略可能也是銷量擊敗特斯拉關鍵，特斯拉由上海超級工廠產出Model 3主打收入高階人口，銷售點集中在一、二線城市，宏光Mini EV主打中低收入族群，市場集中在更廣大的三、四線城市，從這層面來看也堪稱國民神車無誤。

(中時新聞網)