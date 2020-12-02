【現場直播】萊豬標不清 香腸倒大楣 記者會｜2020.12.02

台北市議員羅智強嗆要罷免挺萊豬立委，第一個對象就是民進黨立委吳思瑤，並在日前成立罷瑤網路總部，短短兩天，已有超過3萬人支持。羅智強今（2）日再次強調，這就是人民的怒火，而市民的哽咽，也是讓他想要罷免吳思瑤的原因之一。

羅智強11月30日宣布成立罷免吳思瑤網路總部，目標募集6萬8860個讚，如果她敢在國會投下挺萊豬的同意票，這6萬8860個讚，將會化為6萬8860張票，讓她成為第一個因為挺萊豬下台的台北市立法委員。

有人問，為什麼要發起罷免吳思瑤的行動？羅智強表示，有次在街頭演講，遇到一位看起來30歲出頭的男子，談起對瘦肉精豬肉來台的擔心，不斷問為什麼民進黨的政治人物過去說瘦肉精豬肉對人體有害，現在卻臉不紅、氣不喘的開放，卻還可以罵遍全世界？

該男子住在士林區，非常不滿吳思瑤，竟阻擋校園營養午餐禁瘦肉精豬肉的提案，認為她背叛了士林區選民的託付。說著說著，男子忽然哽咽，「你可以幫我們擋下萊豬嗎？我孩子才剛上小學，我吃萊豬沒關係，我不想讓我的孩子吃到萊豬。誰知他們吃了20年以後，會發生什麼事情！」

男兒有淚不輕彈，羅智強看了很難過，離開時該男子回頭對他說，「你可以發起罷免吳思瑤嗎？她不配做台北市的立法委員！」而羅智強想罷免吳思瑤的念頭，就是從那時候開始的。

羅智強勸告吳思瑤，應該暫時放下政治權貴的身段，走出冷氣房、走到馬路邊，好好聽聽人民的心聲。

市民的哽咽，讓我想要罷免吳思瑤 短短二天，罷瑤網路總部粉絲，將怒破32000人 這是人民的怒火，三立也無法護航 我要再強調一次 三立也無法護航 自以為權勢滔天、可以隻手遮天的三立 也無法護航這個背叛台北市民的萊豬立委 有人問我，為什... 由羅智強發佈於 2020年12月1日 星期二

(中時新聞網)