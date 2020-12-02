美國會提出9,000億美元新一輪紓困案 09:052020/12/02 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國會的新一輪新冠肺炎紓困案談判卡關多時，兩黨議員1日提出最新紓困方案，規模超過9,000億美元，盼能打破僵局，繼續給予經濟支撐。 規模約9,080億美元的最新紓困計畫草案，內容包括2,880億美元援助中小企業，例如薪資保護貸款計畫、1,600億美元援助州和地方政府，以及1,800億美元補充失業保險資金。 此外，紓困草案還計劃提撥160億美元用於疫苗分發、篩檢和接觸追蹤，投入820億美元於教育，以及分配資金給租金援助、托兒和寬頻等項目。不過最新方案不包括向民眾發放現金支票。 (工商 ) #億美 #紓困計畫 #援助 #最新 #草案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網購星期一銷售額 創新高 04:102020/12/02 全球財經 工商社論》資本市場大開放的時代來了 04:102020/12/02 財經要聞 新創核貸不到5成 議員批打假球 04:102020/12/02 地方新聞 OECD預測 全球經濟明年底 回到疫前水平 04:102020/12/02 全球財經 生華科新冠新藥 洽談授權 04:102020/12/02 證券．權證 服務業節電有成 省1.77億度 04:102020/12/02 金融．稅務 小米Q3手機銷量 超車蘋果 04:102020/12/02 全球財經 央行利率按兵不動 澳洲避免房市過熱 04:102020/12/02 全球財經 紓困方案、疫苗帶動 各國股市後市有撐 04:102020/12/02 投資理財 別怕買不到 外幣保單額度還有4兆 04:102020/12/02 財經要聞 財經熱門新聞 特斯拉殺手！陸國民神車1輛才12萬起 月銷量3連霸 - 要聞 天量後必有天價 8檔領漲 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》3大壽險19張神單 12月降息 - 財經 EUV設備搶輸台積 三星跳腳 - 財經要聞 - 工商時報 中壽百億神單 12月降息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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