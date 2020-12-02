美國國會的新一輪新冠肺炎紓困案談判卡關多時，兩黨議員1日提出最新紓困方案，規模超過9,000億美元，盼能打破僵局，繼續給予經濟支撐。

規模約9,080億美元的最新紓困計畫草案，內容包括2,880億美元援助中小企業，例如薪資保護貸款計畫、1,600億美元援助州和地方政府，以及1,800億美元補充失業保險資金。

此外，紓困草案還計劃提撥160億美元用於疫苗分發、篩檢和接觸追蹤，投入820億美元於教育，以及分配資金給租金援助、托兒和寬頻等項目。不過最新方案不包括向民眾發放現金支票。

(工商 )