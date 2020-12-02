【愛傳媒葉毓蘭專欄】11月26日我在衛生環境委員會質詢陳時中，有關「秋冬防疫專案」對海外台灣人回家造成的困擾，與要求航空公司檢查「採陰證明」，他們真有能力辨別真假嗎？

自指揮中心發布秋冬防疫專案要求所有入境及轉機旅客，都需提供登機前須附3日內新冠肺炎的陰性報告，不然就無法登機。

我們馬上就接到各路的陳情，許多海外台商台僑立刻碰上執行困難。無論是醫院無法檢測、格式不合，或不合指揮中心要求。

歷年數據來看海外高達205萬台僑，每逢年底更有百萬人次以上的返國過年熱潮。顯然陳時中的命令恐讓百萬台灣人返鄉出現了極大困難。

如我們先前所料，近日立刻爆發數十例境外移入，據傳有些是已取得採陰證明，甚至傳聞有管道可取得不實證明，我們不希望又不幸言中，只希望指揮中心要求，不會成為安全幻覺讓我國陷入更大的防疫危機。

最後對於限制國人返台是否違憲之事，指揮中心的回答非常有問題，指揮中心片面宣稱措施無違憲，不但讓民眾誤解，對是否侵犯大法官釋憲職權更是有爭議。

第一線防疫人員辛苦了，長期付出國人都感念在心，我們只希望上頭命令不要讓第一線努力白費，還讓防疫陷入更大的危機。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)