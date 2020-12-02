【愛傳媒黃珊珊專欄】這11月26日我去行政院院會時，還以為自己聽錯了，恍如隔世，那天蘇貞昌院長說了會後記者會的那五點決定（境外查廠、逐批查驗、貨號列管、清楚標示、學校只用國產肉），同時在院會稱讚教育部長與國防部長捍衛學生與軍人的健康，甚至要求衛服部務必嚴格執行查核檢驗，一定要保障國人健康等等，我當場覺得自己有點精神分裂，這是同一個行政院嗎？到底是誰先不顧國人健康的？

自己開放萊豬進口的行政院，自己又限制軍人與學生絕對要用國產豬肉，行政院稱大家已經吃了八年的萊牛，萊克多巴胺多麼安全，但是又不肯從源頭管理及明白標示萊克多巴胺，這所有的紛亂都來自行政院三個多月來的自相矛盾，台北市政府喊了三個多月，還是有些進展，唯一的遺憾是行政院宣示增列貨號，但還是不願意清楚標示是否含有萊克多巴胺讓民眾自由選擇，所以我認為現在已經不是食品安全的問題，已經是政府無法讓人民安心的問題了！

上週國民黨立法院黨團在議場丟棄豬內臟，可惜讓整個焦點更為模糊，本來沒道理的是行政院，但國民黨的作為又成為政治對立及藍綠對決，問題依然無解！看到這樣的國會殿堂，不知道大家的意見如何？

我從政20年，一直堅持的原則是「理性問政、紮實服務」，所以我從不參與任何議事杯葛，也沒辦法只顧政黨立場而不講道理，為了選票作秀很容易，但是這個國家只會內耗而不會進步，做了這麼多年的民意代表，我只想說實話、做實事，現在也是如此！

如果中央政府也認為要讓人民安心，又為何要搞出這樣的麻煩事？

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)